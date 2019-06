El Interprovincial Juvenil toma mucho protagonismo

18/06/2019 - 21:34 Semillero

Santiago Lawn Tennis en M15, Old Lions en M16 y los Viejos Leones, Catamarca RC y Los Teros de Catamarca en M17/18 lideran las posiciones luego de haberse jugado la segunda fecha del Torneo Interprovincial Juvenil organizado de manera conjunta por la USR y la Unión Andina de Rugby. Mientras tanto las posiciones generales, que suman los puntos de todo el Bloque Juvenil (las tres divisiones) tienen como líder a Old Lions y escolta a Santiago Lawn Tennis. La segunda fecha se disputó integramente en esta ciudad y ya empezó a perfilar quiénes serán los candidatos en cada división.

En menores de 15, Lawn Tennis y Old Lions ganaron sus dos encuentros, aunque los del parque Aguirre están arriba por haber sumado bonus en ambos partidos; luego le siguen Club Social y Santiago Rugby, que sumaron un triunfo y una derrota. En menores de 16, también el León y los rojiblancos marchan invictos, aunque en esta división es Old Lions el que lidera con puntaje ideal, en tanto que Los Teros es tercero y Santiago Rugby marcha cuarto. Finalmente en la división 17/18 hay tres líderes e invictos: Old Lions, Catamarca RC y Los Teros tienen 9 puntos, producto de dos triunfos y amenazan con una pelea apasionante hasta el final.

Lo cierto es que el desarrollo de certamen Interprovincial concitó la atención de varios equipos que se verán fortalecidos por la competencia, pensando en su crecimiento y el roce con diferntes instituciones.

Posiciones

Posiciones Menores de 15: 1) Lawn Tennis, 10; 2) Old Lions 9; 3) Club Social y Santiago Rugby 5; 5) Catamarca RC 1; 6) Los Teros 0.

Menores de 16; 1) Old Lions 10; 2) Lawn Tennis 9; 3) Los Teros 6; 4) Santiago Rugby 5; 5) Catamarca RC y Club Social 0.

Menores de 17/18: 1) Old Lions, Los Teros y Catamarca RC 9; 4) Club Social 1; 5) Santiago Lawn Tennis Club y Santiago Rugby 0. Bloque Juvenil: 1) Old Lions 28; 2) Lawn Tennis 19; 3) Los Teros 15; 4) Santiago Rugby y Catamarca RC 10; 6) Club Social 6.