Ateneo Vóley se adueñó de todos los títulos en la rama femenina local

18/06/2019 - 21:35 Semillero

Ateneo Vóley se acaba de coronar campeón en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 21 y 1ª Damas. La performance fue eficiente en la rama femenina para poder conseguir estos objetivos. Se logró sobre la buena base de jugadoras con proyección, lo que le permitió a las chicas de Ateneo consolidarse durante los juegos. Las chicas en todas las divisiones mostraron mucho carácter y personalidad a la hora de saltar a la cancha, en donde consiguieron logros más que importantes. Ahora ya se preparan para encarar el Torneo Anual, en el que piensan retener los títulos.

Las campeonas del Sub 21 son Paula Seco Roldán, Gimena Herrera, Micaela Stancampiano, Melany Flores, Elena Carol, Rafael Amparo, Máxima Guzmán, Julieta Galván, Martina Cabañas y María Contreras, Julieta Colazante y Elena Mínguez. DT: Pablo Catálfamo.