Famosa actriz publicó fotos íntimas tras ser amenazada por un hacker

La actriz Bella Thorne decidió publicar una serie de fotos íntimas en su cuenta de Twitter para poner fin al chantaje que sufría por parte de un hacker.

"En el transcurso de las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propias [fotos] desnudas", escribió la artista, acompañando las imágenes con capturas de pantalla de los mensajes enviados por el supuesto extorsionador.

"Me siento asqueada y observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial", escribió Thorne, añadiendo: "Es mi decisión. Ahora no podrás quitarme ninguna otra cosa".

"Este chico suena como si tuviera 17 años" expresó Thorne, y agregó: "Todos cometemos errores, y este es uno muy grande", pero así y todo "no quiero que la vida entera de alguien de 17 sea arruinada por no pensar con claridad y actuar como un idiota".

