Diego Simeone: “Leo necesita del equipo y de sus compañeros”

19/06/2019 - 00:42 Deportivo

El actual entrenador Diego Simeone opinó que Lionel Messi “necesita del equipo” para “resolver” el juego y descartó que le afecten las comparaciones con Maradona.

“Messi, en cualquier momento, va a resolver el juego pero evidentemente necesita del equipo y que sus compañeros tengan la seguridad y la confianza que los aleje de tener ese imán que es Messi”.

Consultado por la constante comparación con Diego Armando Maradona, el director técnico de Atlético de Madrid descartó que eso afecte al actual capitán del seleccionado argentina ya que “solo le importa ganar”.

“Lo único que quiere es ganar. No le importan las comparaciones, no le importa absolutamente nada. Solo le importa ganar. Es un jugador que por lo que veo todo lo que le sucede alrededor no le afecta, solo quiere hacer goles y ganar. No tengo ninguna duda de que es así”, afirmó el entrenador.