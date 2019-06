Ledesma Abdala: “Queremos ser protagonistas sin comprometer ningún patrimonio”

19/06/2019 - 01:26 Deportivo

El presidente de Olímpico, Dr. Oscar Ledesma Abdala, hizo un análisis de la liga que pasó para el elenco bandeño y se refirió a los condicionantes económicos para el armado del equipo que viene.

Además, el dirigente bandeño habló de la posible continuidad de Adrián Capelli y destacó el crecimiento de la organización en diferentes aspectos.

- ¿Qué primeras evaluaciones se hacen de la participación en la liga?

- Tenemos sentimientos encontrados, por un lado la satisfacción por el resultado deportivo alcanzado con un equipo que se armó con otros objetivos y, por otro, estamos preocupados por lo difícil que está competir en la máxima categoría con los problemas económicos que tiene el país. En realidad esta es una intranquilidad que tiene la dirigencia del básquet profesional en general.

- A pesar de las previsiones que se hicieron para esta temporada.

-Tal cual, nuestro presupuesto para esta liga fue acotado considerablemente, pero como le pasó a muchos equipos sufrimos el alza del dólar, obligándonos a replantear varios acuerdos que teníamos en moneda extranjera. A esto hay que sumarle los efectos de la inflación en gastos de logística (alojamiento, transporte, alimentación), entre otros tantos ítems. Por suerte pudimos terminar una temporada que comenzará a cerrarse en los próximos días para empezar de cero la liga que viene. En este sentido quiero agradecer al Gobierno de la Provincia y a nuestros sponsors que, a pesar de lo compleja que está la situación del país, decidieron seguir apostando por nosotros.

- En esta liga quedó demostrado que no siempre los presupuestos más altos determinan el éxito.

- Soy un convencido de esto, el desafío pasa por armar un equipo con química, con el ADN que tiene el club y que represente el sentimiento de los hinchas, de la ciudad y de la provincia. Todo lo demás es trabajo y sacrificio diario. Esta es una premisa que sostengo desde mi época de estudiante y que pude aplicarla como profesional de la salud. Entiendo que en la gestión deportiva se deben potenciar aún más los esfuerzos y renunciamientos para alcanzar los objetivos.

- ¿Qué le puede decir al hincha que siempre quiere tener un equipo protagonista?

- Que nosotros también queremos un equipo que vuelva a ser protagonista como éste que acaba de terminar su participación en la liga, pero que bajo ningún punto de vista vamos a comprometer el patrimonio del club y de ningún particular. La idea es mantener el mismo presupuesto o recortarlo aún más si es que hace falta. No queremos prometer lo que no podemos pagar. Quiero ser claro en esto y no crear falsas expectativas en los socios y en los hinchas. Este es un gesto de responsabilidad que debemos continuar asumiendo.

- En este contexto ¿cómo se piensa asumir la Liga Sudamericana?

- Escuché por ahí que no estaba garantizada la presencia de Olímpico con esta reestructuración de competencias que se está realizando. Veremos qué pasa con esto. Estamos dispuestos a competir, siempre dentro de los parámetros que la economía del país nos permita.

- ¿Está garantizada la continuidad de Capelli?

- Hemos conversado informalmente con Adrián y hay voluntad de ambas partes de prolongar el vínculo. Ojalá se pueda dar porque quedamos conformes con su trabajo. Además tiene el perfil de conducción al que apuntamos.

- ¿Cómo está la organización de liga en el club?

- Nosotros intentamos siempre seguir creciendo en las diferentes áreas, tendiendo a la profesionalización. En los tiempos actuales es imposible gestionar instituciones deportivas, más aún con la práctica de básquet profesional, sin tener personal idóneo. Es por ello que cada temporada que pasa hacemos foco en la capacitación y en la actualización de conocimientos.

- ¿Cómo está Olímpico como marca?

- Este año con una estructura mínima de marketing, comunicación y relaciones públicas hemos alcanzado grandes resultados. Realizamos activaciones de marca como el lanzamiento de la cerveza artesanal “La Negra”, siendo la primera institución deportiva de la provincia con una propuesta así. Fomentamos la vinculación con entidades educativas, deportivas y sociales con convenios y protocolos de intervención a favor de estudiantes, pasantes y nuestros propios jugadores que quieran continuar sus estudios. Llevamos adelante acciones solidarias en merenderos y comedores de la ciudad de La Banda.

- Se viene la Asamblea de Socios, ¿qué reflexión le merece?

- Ponemos a consideración de los socios nuestra gestión. Son ellos lo que evaluarán si debemos continuar o no con nuestro proyecto social y deportivo. Pero más allá de los nombres propios quiero llamar a la reflexión de toda la masa societaria una vez más. Necesitamos compromiso real, en el día a día y no con acciones destructivas a través de un teclado que no conducen a nada. Dentro de dos años cumpliremos 100 años y tenemos que llegar unidos, porque Olímpico está por encima de todos nosotros.