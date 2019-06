Habrían amenazado a mujer tras robo de herramientas en el Bº Gas del Estado

19/06/2019 - 01:34 Policiales

La muerte de la joven madre Silvia Verónica Maldonado erosiona la paz de la vecina que denunció el robo de herramientas.

Alejandra Rodríguez habría señalado a la policía que sufrió el robo cerca de las 7.

“Cuando me levanto para ir a trabajar veo que la ventana estaba abierta. Fui a la casa de los supuestos delincuentes y no me han abierto. Me voy a trabajar. Vuelvo a la casa del ladrón y me dice que no ha sido él”, señaló a Noticiero 7.

“Fui a la Comisaría Quinta y me dijeron que me van a acompañar”. Los policías fueron a la casa de un tal Farías y después de un Vega, “pero nada”, ahondó.

“He recibido amenazas que me van a matar, que me van hacer arder la casa, que me acuerde que tengo hijos. Sólo quería que me devuelvan las cosas y llegamos a esto”, lamentó.

“Estamos presos en casa por unos delincuentes. Queríamos lo nuestro. Fueron muchas veces que nos entraron a robar y nunca hice la denuncia y esta vez que mi hija hizo la denuncia pasa esto”, agregó la madre de la damnificada, Olga Leiva.