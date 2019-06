Gerardo Zamora: “No debería haber muerto y menos a manos de un policía”

19/06/2019 - 07:40 Política

El gobernador Gerardo Zamora estuvo anoche en el programa Animales Sueltos que se emite por la señal del canal América, en el que fue entrevistado por Alejandro Fantino, tocando temas de actualidad, política local y nacional así como también el panorama electoral.

Después de lo acontecido en la madrugada del lunes en el barrio Gas del Estado, donde una adolescente de 17 años (Silvia Maldonado) murió tras haber agonizado varias horas producto de un disparo que recibió en su cabeza por parte de un efectivo policial, ineludiblemente fue el primer tema abordado en la entrevista.

El conductor, Alejandro Fantino le pidió una definición a Zamora y éste expresó: “En primer lugar, siento gran dolor, una gran pena, estoy consternado. Estas cosas no deberían ocurrir, no debería haber muerto esta chica (por Silvia) y mucho menos a manos de un policía, y allí me quiero detener”.

“En la Policía puede haber gente buena y mala como en cualquier institución, el policía que sacó el arma fuera de toda lógica, por más que el contexto pueda haber sido cualquiera, cometió un grave hecho, por protocolo no puede sacar el arma de fuego, según tengo entendido frente a las circunstancias en las que se encontraba”, agregó el primer mandatario provincial.

Seguidamente remarcó: “El ministro de Gobierno rápidamente puso a disposición todo y se tomaron medidas dentro de la Policía. La Justicia está actuando, tenemos un código de avanzada, el código de procedimiento que permite la intervención inmediata de los fiscales”.

Ante la consulta de qué hará a partir de ahora, el gobernador deslizó: “Yo vuelvo a Santiago y desde ya quiero darle todas mis condolencias a la familia, soy padre de familia, tenía dos chiquitos (la víctima), era un poco mayor que mi hijo”.

“No puedo ser quien juzgue, pero que la Justicia actúe y si hubo un mal policía, como aparentemente ocurrió...”, insistió dejando entrever su deseo de que pague por sus culpas.

Al mismo tiempo resaltó: “No voy a hablar mal de la Policía, porque nuestra Policía se viene perfeccionando y profesionalizando, trabajando para cuidar a los santiagueños. Nosotros nos hemos adherido al narcomenudeo. Debe haber hecho unos mil procedimientos la Policía más complejos y no menos de 300 detenciones. Nunca ocurrió un hecho como éste, que en un procedimiento un policía disparó”.