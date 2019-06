“El Frente Cívico apoya ciento por ciento a la fórmula Fernández-Fernández”

19/06/2019 - 07:43 Política

En otro tramo de la entrevista con Alejandro Fantino, conductor del programa Animales Sueltos (América TV), el gobernador hizo un análisis del concierto nacional y del proceso eleccionario.

En ese marco, el referente del Frente Cívico por Santiago, señaló que por el decreto nacional del presidente Mauricio Macri, le prohíbe adherir a la fórmula presidencial del Frente de Todos que encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

No obstante, Zamora manifestó que se hará el intento y que para ello harán un planteo (judicial). Y remarcó que “nuestro apoyo a la fórmula Fernández-Fernández es incondicional, ciento por ciento sin especulaciones”.

También hablo de la realidad de la provincia y de su trayectoria política, ante una consulta de Fantino quien le manifestó al mandatario santiagueño: “Yo no conozco tu provincia, no la recorro, sólo me entero por lo que leo en EL LIBERAL, ¿Qué es el gobierno de los Zamora?”.

“Soy radical desde los 18 años. En primer lugar ingresé a la política en el 83 con Alfonsín, y milité en el radicalismo en todos los cargos. Fui diputado, intendente, y en el 2005 formo un frente muy amplio que se llama Frente Cívico Por Santiago, en el que hay radicales como yo, peronistas, socialistas, partidos municipales, un conglomerado de unos 20 partidos”, rescató el gobernador.

Recordó que “primero me costó, le gané la elección bastante ajustado al candidato del peronismo en el 2005 y tenía 40 años recién y a partir de allí convoqué a todos los sectores y a las fuerzas políticas que parecía bueno, un letrero común, pero bueno, había que gobernar con todos”.

Destacó que entonces muchos de los sectores se sumaron y subrayó: “Estamos trabajando muy fuerte en un proyecto político provincial”.

Luego, Fantino preguntó: “Soy de Santa Fe y hace muchos años vivo en capital y mi pregunta es centralista, uno no se explica cómo llevan tantos años en el poder. ¿Hay una explicación?”. Sobre esta cuestión, el titualr del Ejecutivo provincial indicó: “Llama la atención porque se mira al interior con una mirada no federal, es una historia de 200 años”.

En particular, dijo que “en Santiago del Estero, me presento porque tengo mucho para dar. Si por ahí nos quieren jubilar a los políticos del interior, lo entiendo desde esa visión central, a mi me vota la gente, y estamos dispuestos a seguir”, recalcó.

Por otra parte, al referirse al plano nacional y electoral, dijo que el gobierno que asuma después del 10 de diciembre tendrá una tarea difícil y advirtió: “El país es una bomba de tiempo que va a explotar el año que viene”. Consultado sobre si había riesgo de default, Zamora apuntó: “En marzo hay que empezar a pagar y no hay dólares”.