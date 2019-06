FÚNEBRES | 19 de junio de 2019

19/06/2019 - 01:51 Funebres

Fallecimientos

- Leticia Isabel Agüero (Dpto. Robles)

- Sara Elena Daud (La Banda)

- María Antonia Paz de Santillán (Dpto. Moreno)

- Mario Arístides Corvalán

- Raimundo César Carranza (La Banda)

- Honorio Isaac Marcos (La Banda)

- Héctor Edgardo Beltrán

- Gregorio Andrea Coronel

- Elena Enriqueta Cortes

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a su hermano Guillermo en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. La Cofradía Virgen del Valle, Catedral Basílica, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

ABREGÚ, MARÍA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Noemí López de Diósquez, Cristina Luñiz, Isabel Cáceres, Liliana de Ledesma, sus amigas y compañeras de Catedral Basílica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan fraternalmente a su hermano, hermana política y sobrina en tan doloroso momento. La recordaremos siempre con mucho cariño y que su alma descanse en paz.

BELTRÁN, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. Su hermano Gustavo, sus hijos, esposa, hermanos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Sus hijos: Coyini y Marcelo, sus hijas pol.: Silvia y Lorena y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 2551 B. Industria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Tus compañeros y amigos de la Municipalidad pertenecientes a la Direccion de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor.

CORONEL, GREGORIA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de El Zanjón a las 11 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, SILVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/19|. "Muñe, siempre estarás en nuestros corazones". Su hermana Mony, su hermano político Porfidio Garnica, sus sobrinos Miguel, Magdalena y Agustín, sus sobrinos nietos Morena y Mía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORTES, ELENA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su hijo Carlos, su nieta Belen, hija politica Ines y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORVALÁN, MARIO ARISTIDES DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Su esposa Gerda Schwarz, su hijo Martín, su hija pol. Eliana y su nieto Pablito participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV). HAMBURGO CIA DE SEG S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JOZAMI, EMILIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañn a su familia en dolor y la oración.

MALDONADO, SILVIA VERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Sus hijos Aitana, Nehemia su madre Paola Morales, sus hnos. Ariel, Milagros, Antonela, Damaris, Daniela Ariana y Siomara y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANSILLA DE AGÜERO, MARTA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. El Centro de Recreacion y Turismo para Jubilados y Pensionados de Lavalle y Garibaldi, acompañamos a Marta Aguero de Fabrini, secretaria de esta institucion por el fallecimiento de su señora madre. acompañamos con nuestras oraciones.

MARCOS, HONORIO ISSAC (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Su hija Teresa Marcos nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol el cortejo partira de Soler y San Carlos s/v. Cob. Union Ferroviaria servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Descansa en paz! Esther Coria y familia participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Que el Señor lo tenga en su santa gloria!. Diego Almada y familia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Raul Sebastian Almada y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. José Pernigotti y familia participan el fallecimiento del padre de su amigo Juan y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Ana Maria Quainelle de Alen Lascano, participa su fallecimiento y abraza con afecto a Juan, Nati y su querida familia en estos tristes momentos. Ruega una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto y Estela Pedemonte, José Fernando y Cecilia Traine, Silvina Estela, Javier Eduardo y Mercedes Ferreiro, María Eugenia, Ana María y Sebastián, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maru Viaña y su hijo Agustín Cartier Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. José Fernando Viaña, Cecilia Traine y sus hijos Agustinba y Nicolas Gorkiewcz, Fernando y Guillermina Flores Lucena, Santiago, Juan Francisco y su nieta Bernardita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Elena Cornejo de Mansilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y familia participan su fallecimiento y acompañan con oraciones en estos tristes momentos

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Corina Riera y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Cayo Lugones, Tere Castro, sus hijos Agustina, Ezequiel, Francisco y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maria Cecilia Pinto y familia, participan su fallecimiento y acompañan Gunsi y flia. en este momento de dolor.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Silvia Jaime participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Ramón Colomer y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Horacio Colomer y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Miguel Angel Barrera Martinez, Nélida Raab y sus hijos María Cristina, Miguel Angel, Andrea y Matías participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge,Alicia Leguizamón, Mariano Gigena,Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina,participan delfallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Juan Carlos Marhe y Sandra de Marhe, sus hijos Natalia y flia, Juan Martin y flia, y Lourdes y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Daniel Rojas Polti (a), Laura Bergues y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y anhelan una pronta resignación.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Hugo César Frola y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Ruben Dominguez, Dra. Viviana Ciampi y Florencia Dominguez, acompañan a sus amigos Tin y Gunzi con mucho afecto y a sus respectivas flias. en este dificil momento, implorando pronta y cristiana resignacion.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Viviana Ciampi, quien guarda gratos recuerdos del Dr. Gustavo mientras compartian tareas en el Superior Tribunal de Justicia, lo despide con todo cariño y acompaña espiritualmente a su flia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Marcelo Espeche y Ana María Bruchmann acompañan a sus hijos, nietos y demas familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria, que descanse en paz.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Mario J. Fioramonti, su esposa Julia E. T. de Fioramonti, sus hijos Mariana, Valentina, Mario José y Luciana lamentan el fallecimiento de Gustavo. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y a toda su familia con mucho cariño.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dr. Luis E. Assis, Estela Lastra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo. Elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para su familia ¡ Descansa en paz, querido Mario!

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento dificil. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del ex asesor letrado del Tribunal de Etica. Ruega una oracion en su memoria.

PAZ, GUSTAVO MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su ex asesor letrado del tfribunal de Etica. Ruegan una oracion en su memoria.

ROMANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. El taller de Tango del Club de abuelos de la Ciudad de la Banda acompañan en el dolor a Cristian profesor de baile por el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones por su descanso eterno y resignacion a sus seres queridos.

ROMANO, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Integrante del taller de tango del Club de abuelos: Tito, Chuchi , Walter, Negrita , Edgardo , Rosa , Beba , Koky , Kuky, Eva, Juana, Clarita participan con hondo pesar el fallecimiento del papá del profesor Cristian Romero y acompañan a su familia en estos momentos.

TAPIA DE MEDINA, DORILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. El Centro de Recreacion y Turismo para Jubilados y Pensionados de Lavalle y Garibaldi, lamentan el fallecimiento de Dorilda Medina de Tapia quien fuera socia fundadora y presidente de esta Institucion. Oramos por su eterna paz.

TAPIA DE MEDINA, DORILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Te pido Señor le des el goce del descanso eterno. Virgilio Salvatierra que fuera su alumno primario en la Escuela Nacional Nº91 hoy 813en la localidad de Barriolito Dpto Rio Hondo allá por los años1947/48, participa con gran dolor su alejamiento definitivo en nuestra finitud terrena. Reciban mis expresiones de pesame hijos, nietos y demas familiares.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Mi princesa de la sonrisa eterna: no estamos lejos cuando los llevamos en el alma. Te amo mi ángel de la eternidad. Su mamá Julia Chávez, sus papis Julia Ibarra y Nicolás Chávez, sus tíos abuelos, tíos, primos, padrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, al cumplirse veinticinco meses de tu partida al cielo.

FERRARI VDA. DE CAMPANINI, LIDIA ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Su hijo Oscar Eduardo Campanini y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia San José de Belgrano, con motivo de conmemorar un año de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Le dijo Jesus. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi aunque este muerto vivirá". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años y tres meses de su fallecimiento.

PAZ VDA. DE RUIZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. "Mami, Dios te llamó porque necesitaba tu compañía a su lado, pero nos dejaste tanto amor, cariño, entrega y el recuerdo que llevaremos por siempre en nuestros corazones". Sus hijos Betty, Tucho, Cristina, Mirucha, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SAAVEDRA, NICOLÁS TEODULFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Su esposa Elsa Morales de Saavedra y sus hijos Natalia y Ariel, hijo politico Gustavo, nietos Nicolás y Facundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRANZA, RAIMUNDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Triste, cruel y trágica fue tu partida. Nos consuela aquellos hermosos y felices momentos compartidos aunque quede para siempre una silla vacía. Dios te acogió en sus brazos y ya estás con tu querido padre a quien nunca habías olvidado. Vivirás eternamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Su esposa Negrita Caro, sus hijos César Carranza, CPN Susana Carranza, Gustavo Carranza, sus hijos políticos Cacho, Silvia e Irma, nietos Bárbara Carranza, Luján Carranza y Agustín Carranza, su bisnieta Sofía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRANZA, RAIMUNDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Agonizamos dieciséis días. Tu agonía fue y es la mía. Tu pequeño cuerpo te abandono... Cada vez que te visitaba en tu lecho de enfermedad te suplicaba que no te fueras y te decía: papá espérame, ya vuelvo, no te vayas, y te fuiste dormido y yo no estuve ese momento para no dejarte partir, pero Dios lo quiso así. Hemos tenido tiempo para vivir y no lo supimos valorar. Aun imagino que te veo llegar. Papá estés donde estés nunca me abandones. ¡Hasta el reencuentro!. Su hija Susy y su nieta Barby Carranza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRANZA, RAIMUNDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Te acompañamos y estuvimos contigo los últimos días de tu vida. Te veíamos sufrir, no perdíamos la esperanza de que te recuperes. Fue la voluntad de Dios. Vivirás eternamente en cada uno de nuestros corazones. Te queremos. Hasta siempre papá. Su hijo César Carranza, su hija política Silvia Gramajo y su querido nieto Agustín Carranza participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su hija María Elena Pérez, su hijo político Rafael Martínez, sus nietos Álvaro, Agustín, Romina y su bisnieto Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Su hijo Gustavo Alfredo Pérez, su hija política Pilar Salvatierra, sus nietas María Florencia, Aldana y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. "Querida cuñada te recordare con el inmenso cariño que siempre nos brindaste, con la dulzura que supiste irradiar y con el inmensurable amor que acogiste a toda la familia. Hasta siempre amiga y hermana del alma. Que en paz Descanses. Su hermana politica Nene de Daud participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su hermana política Carmen M. Sánchez de Daud, sus sobrinos Juan, Susana, María del Carmen y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Sara. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. "Querida tia. Hoy te despedimos con mucho cariño, sabiendo que el Señor le dara a su alma el merecido descanso. Sus sobrinos Silvia y Ernesto Daud, junto a sus hijos, rogamos por tu eterno descanso.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Sus vecinos y amigos: Dr. Juan Carlos Gerbino y flia, Aída de Gorini y flia, Alfredo Palomo y Sra., Ramón Alberto Gerbino e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Compañeros y amigos de trabajo Pilin, Marcelo, Franco, Maru, Mariana, Josefina, Martín, José, Naty P., Cristian, José Luis, Ema, Jorge, Maca, Naty, Aye, Caro, Luis, Gian, César y Vani acompañamos con profundo dolor a Pilar y a su esposo Gustavo, elevando oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su cuñada Martha Alvarez Goñi de Daud, sobrinas Mily y Susana, hijos políticos, sobrinas nietas Alejandrina, Agostina y Octavio Vaulet; Pablo, Franco y Bauitsta Manfredi, despiden con mucho cariño a Saruca y acompañamos en el dolor a sus hijos y nietas. Rogamos oraciones en su memoria y que ''brille para ella la luz que no tiene fin''. Descansa en paz querida Saruca.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Perla, Mario, Luis y respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Su ahijada Magdalena Daud, Hector Luis Ribas y Maria de los Angeles Ribas, despiden con profundo pesar a la dulce tia Sara y ruegan por su descanso eterno.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Compañeros de primaria y secundaria de su hija Estela Liliana y su sobrina Silvia Daud. de la Escuela Normal ''José Benjamín Gorostiaga'', participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones a su querida memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante y Josefina Fantoni participan con pesar su fallecimiento y rezan a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Enzo R. Carabajal, Patricia Ríos y sus hijos Agustín, Martina y Luisina participan su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

DAUD, SARA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/19|. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El ( I Tes. 4: 14). Compañeros y amigos de su hija politica Pilar: Luis Alberto de la Rua, Maria Laura Elias, Liliana Zavaleta, Mariela Santillán, Maria Belen Torrens Tarchini, Mercedes Benavente, Marcela Kerszberg, Celeste Estanciero, Florencia Torres, Maria Isabel Gonzalez, Ines Contreras, Federico Brun Gauna, participan con pesar su fallecimiento.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica participan el fallecimiento del Sr. hermano de su asociada Dra. Graciela Estevez de Rodriguez y tío de su asociada Dra. Monica Rodriguez. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Roger Alberto Manfredi, María Estela Marcos, sus hijos Carolina, Vittorio, Elia, María Pía, María Virginia y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia a su familia en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ESTÉVEZ, ROBERTO DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica participan el fallecimiento del Sr. hermano de su asociada Dra. Graciela Estevez de Rodriguez y tío de su asociada Dra. Monica Rodriguez.- Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Sus primos Walter Sayago, Norma Salvatierra y sus hijos Silvia, Walter, Pablo y Mariana, participan apesumbrados su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Enzo Palavecino y sus hijos Ricardo, Enzo, Alejandra y Maria Eugenia juntamente con sus respectivas familias, despiden con amor familiar al primo "Pato" en su partida hacia el Señor y acompañan a su querida familia, rogando para ellos fuerza y resignacion cristiana en este difícil momento. Caiga sobre ellos la protección y el amor de nuestro Señor.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Roger Alberto Manfredi, María Estela Marcos, sus hijos Carolina, Vittorio, Elia, María Pía, María Virginia y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia a su familia y elevan una oración en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Con dolor despido al amigo de la vida y de las letras y acompaño a su esposa, querida Chacha, a sus hijos, nietos y familiares en el justo duelo con mis oraciones por su descanso en paz. Alicia Fernández de Polido.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. El Colegio de Odontologos participa el fallecimiento de su socio y acompañan a su familia en tan dolorosos momentos.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Armando Miguel Jozami y flia, participa con tristez el fallecimiento del apreciado amigo Pato y acompaña a su familia en estos dificiles momentos. Rogando oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. ''Perdurás en nuestro recuerdo por tu peculiar sentido del humor y tu fina sensibilidad hacia el arte''. Féliz Lezana, Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo acompañan fraternalmente a toda su familia en este profundo momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ DE GÓMEZ, ELVA DOLIH

(q.e.p.d) Falleció el 19/6/14|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Hoy se cumple un año mas de tu partida a la casa celestial de nuestro Señor cada dia que pasa te recordaremos con inmensa pena y dolor, vives en nuestros corazones, pareciera que el tiempo no pasa , pero hoy, hace 5 años que estas ausente de nuestro hogar su esposo Carmen Alfredo Gomez y su hijo Gustavo Alfredo Gomez y flias, Invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiara hoy a las 20:00 hs en la Iglesia Santiago Apostol de la ciudad de la Banda agradecemos su querida presencia.

GEREZ DE GOMEZ, ELVA DOLIH (q.e.p.d.) Fallecio el 19/6/14|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Hoy se cumple un año mas de tu partida a la casa celestial de nuestro señor cada dia que pasa te recordaremos con inmensa pena y dolor, vives en nuestros corazones, pareciera que el tiempo no pasa , pero hoy , hace 5 años que estas ausente de nuestro hogar su esposo Carmen Alfredo Gomez y su hijo Gustavo Alfredo Gomez y flias, Invitan a la misa que por su eterno descanso se oficiara hoy a las 20:00 hs en la Iglesia Santiago Apostol de la Ciudad de la Banda agradecemos su querida presencia.

LÓPEZ, DELFINA (Fina) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/18|. Querida hermana, dejaste un vacio inmenso en nuestras vidas y corazones, te recordaremos siempre con alegría y amor. Descansa junto al Señor. Su hermanas, hijos y sobrinos invitan a la misa al cumplirse 1 año de su fallecimiento en la parroquia Sgo. Apóstol de la Banda.

LÓPEZ, OLGA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Hoy hace 9 Dias de tu partida deajndonos un profundo dolor sus padres Goya y Rusa su hijo Elias Saad Lopez hermanos Estela, Juan flia, Pocho flia, Negro flia Oscar Quiroga Invitan a la misa en la Iglesia de Lourdes a las 19:00 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO, LETICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Sus familiares part. su fallec. sus restos son velados en Buey Muerto Dto. Robles y seran inhum. hoy en el cement. de Forres. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

PAZ DE SANTILLÁN, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Su esposo Domingo Santillan sus hijos Walter,Angelica, Ramon, Rode, Pablo, Maria, Felipe,Rosa h. politicos nietos y demas familiares sus restos seran ihumados hoy 10 horas en el cementerio de Las Tinajas, dpto Moreno. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS SERVICIO TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARBALLO, CÉSAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/16|. Tres años sin tu sonrisa buena, sin tu estampa elegante, sin tu amor de hijo, sin tu amor de padre, sin tu amor de amigo, fuiste un ser admirable, fiel amigo, buen compañero. Te recordamos con amor a tres años de tu partida tu madre y hermanos, invitan a la misa la misa que se llevara a cabo el dia 20/06/19 a las 20:30hs en la iglesia Ntra. Sra. De Loreto.