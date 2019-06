Crecen los roces entre el Gobierno y Transener por el apagón del domingo

19/06/2019 - 10:23 Política

El apagón del domingo todavía sigue generando cruces entre el Gobierno y Transener, quienes esquivan la responsabilidad por el hecho sin precedentes.

La investigación impulsada por el secretario de Energía, Gustavo Lopotegui, demandará 15 días y recién entonces se sabrá qué es lo que pudo haber pasado.

Transener, la principal empresa de transporte de energía del país, está en el ojo de la tormenta. Si bien desde ambas partes reconocen que "colaboran y trabajan en conjunto, con reuniones diarias", comenzaron a notarse los ánimos tensos entre los funcionarios y los ejecutivos.

El 49% de las acciones de Transener cotizan en la bolsa local y el 51% restante se divide en partes iguales entre Pampa y Iaesa, la ex Enarsa, perteneciente al Estado. "Pero la operación del negocio es 100% de Pampa", aclaran las fuentes oficiales cada vez que pueden. "Lopetegui está muy enojado por lo que pasó, aunque no se sepan los detalles. Y también por cómo la empresa decidió comunicar la crisis, o no hacerlo", informaron fuentes cercanas a Infobae.

Si bien resta esperar los resultados de la investigación –y descartar definitivamente las opciones de atentados o sabotajes, algo que por lo bajo todos los involucrados en el tema ya hacen–, el relevamiento será sobre el rol de Transener en los términos de su contrato de concesión.