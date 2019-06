Miguel Ángel Pichetto anunció su renuncia al Consejo de la Magistratura

19/06/2019 - 11:35 Política

El senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, anunció que presentará su renuncia al Consejo de la Magistratura.

"Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", habría anticipado Pichetto esta mañana a Infobae.

En la misma línea, amplió: "No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió. Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais"

Luego de haber escuchado las declaraciones de Ricardo Recondo, quien ayer sugirió que Pichetto debería presentar su renuncia cuanto antes, aseguró: "No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar".

Como se recordará, la semana pasada Pichetto había dicho que no iba a renunciar a su cargo. "El cargo que tengo en el Consejo de la Magistratura tiene que ver con mi perfil de senador, he sido elegido como senador y durante este año voy a seguir siendo representante en el Consejo".