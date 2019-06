VIDEO | Una madre abrazó al asesino de su hijo y lo perdonó en pleno juicio

19/06/2019 - 20:01 Policiales

En pleno juicio, una mujer se acercó hasta el asesino de su hijo para darle un abrazo y decirle que lo perdonaba por lo que había hecho. El hecho tuvo lugar en Necochea, en mayo del año pasado.

Así fue el diálogo entre la mujer y el joven:

– Yo te perdono como mamá de mi hijo. Solo vos y mi hijo saben lo que pasó. Sé que mentiste.

– Le pido perdón. No mentí, yo dije la verdad.

– Está todo bien.

El 5 de mayo de 2018, Martín Vitale fue hasta la casa de Fabián Dos Santos para venderle droga y éste último le disparó dos veces, con dos armas distintas. Un disparo le dio en el cuello y otro en la cabeza.

Tras le homicidio, Dos Santos desvistió a la víctima, le prendió fuego a la ropa y luego tiró el cadáver a un descampado. Posteriormente trató de simular que había sufrido un intento de robo y que había matado al ladrón.

El acusado manifestó ante la Justicia que había discutido con Vitale por la venta de una moto, que la víctima tenía una escopeta a pesar de que esta arma nunca fue encontrada y que tuvo miedo por su hijo y su esposa, quienes estaban en la casa.

“Me pidió perdón, pero yo lo sentí una estrategia. El arrepentimiento de él no existió, es para que le den menos años, para que pueda salir antes”, aseguró Nancy López.

Y agregó: “Yo de mi parte cumplí y lo hice sinceramente, te puedo asegurar que más allá de que fue duro revivir eso, de que cada cosa que decían yo veía a mi hijo en la morgue, pude perdonarlo”.

“Con rencor no podés vivir toda la vida, yo hago mi parte desde lo espiritual, de la justicia terrenal se encargan los hombres. Los años que le den a mí no me lo van a devolver”, cerró la mujer.