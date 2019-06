Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 6,7-15

19/06/2019 - 23:35 El Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: ‘Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del Maligno’. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas”.

Reflexión

Mantengamos y defendamos el verdadero Evangelio probado en el amor y en el perdón. Y pidamos al Padre común que su paternidad se haga presente eficazmente en el mundo y nos ayude a discernir el mal del que librarnos con su ayuda.

Pablo se siente un servidor de Dios y no cesa de exhortar a los corintios a que aprovechen la salvación que se les ha ofrecido. Han llegado otros predicadores seguramente judaizantes que les presentan un Jesús, un espíritu y un evangelio diferentes del que Pablo les predicó y ellos habían recibido y aceptado; “y lo toleráis tan tranquilos”.

Teme que son víctima de una tentación astuta como la de la serpiente a Eva, que se pervierta su pensamiento y abandonen la fidelidad a Cristo. Está dispuesto a defender el Evangelio que predica, incluso haciéndose pasar por un “necio” gloriándose a sí mismo.

Entre todas las voces que se nos ofrecen diariamente también las eclesiásticas siempre hay las que parece que olvidan valores básicos, las que aprecian poca fidelidad en la Iglesia, las que seducen y distraen hacia un estilo de vida no acorde con el Evangelio.

No debería extrañarnos sino estimularnos a defender los valores cristianos e impulsar una Iglesia en salida, evangelizadora. Como a Pablo, no puede dejarnos indiferentes que se falsee el Evangelio o se abandone la fidelidad a Cristo. No podemos conformarnos ni encerrarnos en nuestras posiciones ni mirar para otro lado ante tantos cristianos que se alejan. Nuestra voz no es menos que la de otros. Y nuestra razón última no puede ser otra... “¿Porque no os quiero? Bien lo sabe Dios”. El amor es el que a la larga acreditará la autenticidad de la misión.

La Iglesia entrega a los que se inician en ella, junto con el símbolo de la fe, la oración dominical, salida de los labios del Señor (dominus).

Su gran novedad es la palabra con que comienza. En la tradición bíblica la paternidad de Dios era simbólica. Era padre del pueblo en general, se comportaba como un padre. Con Jesús cobra realidad. Dios es su padre y nuestro padre, de cada uno y de todos como hermanos de su Hijo primogénito.

Las tres peticiones que se refieren a Dios muestran un fondo evangelizador en el deseo ardiente de que la paternidad de Dios se haga presente eficazmente en el mundo. Santificar el nombre de Dios, apelar a él, es invocar su presencia activa en medio de nosotros. Pedir su reino es el deseo y la esperanza de que el reinado de Dios vaya transformando la realidad presente. Pedir que se haga su voluntad no es espera pasiva sino compromiso activo del orante a colaborar en que el reinado de Dios se haga realidad.

Las otras cuatro peticiones se refieren a necesidades nuestras. Pedimos a Dios el alimento que da la fuerza para el camino, el alimento terreno (todo el arco de necesidades humanas) y el definitivo, anticipado en la Eucaristía. Y por nuestra condición pecadora pedimos también el perdón.l