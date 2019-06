Scaloni, tras el empate: “Estamos complicados”

20/06/2019 - 01:04 Deportivo

Lionel Scaloni habló tras el empate de Argentina con Paraguay y admitió que el conjunto albiceleste “está bien complicado” en la carrera por la clasificación a cuartos de final de la Copa América.

“Necesitamos ganar el siguiente partido, y aún así no sabemos si estamos. Así que está bien complicado”, reconoció en conferencia de prensa.

La palabra más mencionada por el entrenador fue “paciencia”, ya que considera que fue la mayor carencia de su equipo a la hora de atacar.

“Tenemos que tener un poco más de paciencia, hoy no la tuvimos. Habíamos planteado el partido de una manera bastante clara y no lo pudimos hacer, propio de haber perdido pelotas, a veces, bastante fáciles. Si tenemos paciencia, los espacios van a llegar, y eso es algo a corregir”, analizó.

Para el conductor, “el primer tiempo no fue bueno”.

“Nos desesperamos por momentos, no tuvimos control de juego ni profundidad. En la primera llegada nos hicieron un gol y nos generó incertidumbre”, indicó.

Si bien destacó que en el segundo tiempo Argentina mostró su versión “más peligrosa”, con Sergio Agüero y Lautaro Martínez por delante de Lionel Messi, advirtió que en ese momento el equipo sufrió “contras” que podría “haber evitado”.

“En el segundo tiempo, aunque llegamos mucho más, tuvimos algunas contras que podríamos haber evitado también. No sé si fue la mejor versión, pero si la más peligrosa. sin dudas. Tuvimos más presencia en el área y se movieron muy bien. También en ese momento del partido tuvimos tres contras que podríamos haber evitado. Si en la mitad de la cancha no tenés jugadores que hagan filtro, corrés el riesgo de comerte contras. Hay que tener un cierto equilibrio en el mediocampo con jugadores de otro corte, que en ese momento no los teníamos”, explicó Scaloni.

Para enfrentar a Qatar, el técnico confió que tiene en mente volver a jugar con el tridente ofensivo con el que comenzó el segundo tiempo, aunque para ello deberá hacer otras variantes en el mediocampo.

“La intención está y hay que llevarla a cabo, pero a lo mejor hay que hacer algunos retoques. Es difícil hacerlo de inicio sin hacer alguna variación táctica. Intentaremos hacerlo de alguna manera, porque creo que la mejor versión de hoy fue con ellos tres”.

Para ello deberá esperar la evolución de Lautaro Martínez, quien dejó el campo “muy dolorido” por “una paralítica muy fuerte en la zona lumbar”.l