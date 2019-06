La séptima fecha se abrirá mañana con dos encuentros

20/06/2019 - 01:18 Deportivo

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol programó la séptima fecha de la Copa Santiago, primer certamen oficial de la temporada. El encuentro que la selección argentina disputará este domingo a las 16 ante Qatar, por la Copa América, obligó a desdoblar la programación del capítulo siete que arrancará mañana y concluirá el próximo miércoles 26 de junio.

Dos encuentros abrirán la fecha mañana. Desde las 16 (14 para el Sub21) Agua y Energía recibirá a Banfield. En el mismo horario, Comercio será local de Unión de Beltrán. Ambos encuentros se disputarán con la presencia únicamente de público local.

La séptima fecha de la Copa Santiago continuará el sábado 22 de junio, con el encuentro entre Sportivo Fernández y Villa Unión, en la “Capital del Agro”, desde las 16 y con público local.

El domingo 23 habrá tres partidos: 11, Vélez vs. Estudiantes; 11.30, Unión Santiago vs. Independiente de Fernández y 16, Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres. En todos los casos, con público local.

El martes 25, a las 16, Sarmiento recibirá a Mitre, sin la presencia de hinchas visitantes. El capítulo siete se cerrará el miércoles 26 con dos juegos, ambos a las 16 y a puertas cerradas: Güemes vs. Instituto Santiago y Central Córdoba vs. Central Argentino (cancha a confirmar). l