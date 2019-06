Hoy habrá acción en Villa Unión y Central Argentino

20/06/2019 - 01:19 Deportivo

La temporada 2019 de las divisiones formativas de la Liga Santiagueña tiene en disputa, en forma paralela, la Copa Santiago y el Torneo Apertura. El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol programó para hoy, desde las 9, una nueva jornada de la Copa Santiago, en las canchas de Central Argentino y Villa Unión.

El programa es el que se detalla a continuación:

En Central Argentino: Unión Santiago vs. Mitre Negro (Sexta), Instituto Deportivo Santiago vs. Mitre Negro (Novena), Instituto Deportivo Santiago vs. Vélez Sarsfield (Séptima) e Instituto Deportivo Santiago vs. Vélez Sarsfield (Octava).

En Villa Unión: Sarmiento vs. Central Córdoba (Sexta), Sarmiento vs. Central Córdoba (Séptima), Sarmiento vs. Central Córdoba (Octava) y Sarmiento vs. Mitre Amarillo (Novena). El