Un nuevo desafío: la Champions League

20/06/2019 - 01:21 Deportivo

El presidente de Quimsa, Gerardo Montenegro, confirmó que la entidad fusionada será protagonista de la primera edición de la Champions League, que reemplazará a la Liga de las Américas.

La competencia, cuyo lanzamiento oficial se realizará mañana, reunirá a los mejores equipos de Argentina, México y Brasil.

Quimsa jugará en calidad de campeón del Torneo Súper 20, mientras que San Lorenzo e Instituto se clasificaron al acceder a la final de la temporada 2018/19 de la Liga Nacional.

Gerardo Montenegro explicó además que están trabajando con Diego Lo Grippo, flamante director deportivo de la institución para armar un equipo competitivo, con la intención de afrontar las tres competencias que se avecinan: Champions League, Súper 20 y Liga Nacional.

“Este año vamos a tratar de ser un equipo largo, en el que todos los jugadores puedan estar buenos minutos en cancha sin dejar de tener un buen nivel”, comentó ilusionado.

El también vicepresidente 1º de la AdC habló también del entrenador Sebastián González, reemplazante de Silvio Santander.

“Lo venimos siguiendo desde Atenas. Demostró que está para dirigir equipos competitivos tanto allí como en San Martín. Ese es el perfil de un entrenador que buscamos nosotros y por eso nuestra decisión se volcó para el lado de él”, indicó.

Montenegro también se refirió a la infraestructura. “En el club tenemos planeadas algunas mejoras en el estadio. Anteriormente teníamos planeado un proyecto mas ambicioso, pero lo frenamos por la crisis del país que nos obligó a dar un paso atrás. En lo que me siento frustrado es que tenemos un proyecto de un complejo social y deportivo con un modelo que potencie todas las disciplinas del club. Somos una institución que representa a la provincia, y por eso un complejo de esta magnitud incluirá mucho más a la sociedad. Me encuentro haciendo gestiones por los 30 años de Quimsa para llevar a cabo este proyecto con un complejos social y deportivo de no menos de siete hectáreas. Para los 30 años del club sería un regalo hermoso para el pueblo fusionado”, explicó.

Balance

El presidente de la Fusión esbozó finalmente un balance de la temporada que está finalizando. “En Quimsa tuvimos un proyecto con un objetivo claro que era ser competitivos y estar entre los cuatro mejores. Habíamos conformado un plantel que tenía con qué hacerlo, sin dejar de lado el mérito de los otros equipos. En la primera etapa, teníamos que afrontar la Liga Nacional y la Sudamericana. En el camino la Sudamericana no salió como esperábamos. Aspirábamos a llegar al Final Four y, por qué no ganarlo, y terminamos cayendo en Paraguay en la fase anterior. Aparecieron irregularidades que afectaron el juego y eso se vio reflejado en los resultados”, señaló.

“En medio de eso íbamos jugando el Súper 20 donde también teníamos irregularidades, pero en algunos partidos Quimsa demostraba esos chispazos propios del plantel que tenía. El punto más alto se vio en el cuadrangular final que lo jugamos aquí en Santiago y los ganamos de muy buena forma contra San Lorenzo, que hasta el momento no había perdido ninguna final y lo hizo en nuestra cancha, contra nosotros. Eso nos dio la posibilidad de jugar nuevamente un torneo internacional”, concluyó. l