Se definen las candidaturas

20/06/2019 - 01:41 Política

De acuerdo con el cronograma electoral por los comicios nacionales, este sábado 22 vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos para las Paso del 11 de agosto, ante las juntas electorales partidarias. Allí se conocerán finalmente los nombres de los hombres y mujeres que serán propuestos para ocupar los cargos de presidente y vice. También el de los representantes para el Congreso. En el caso de Santiago del Estero, se elegirán tres senadores y cuatro diputados nacionales.

Dentro de la danza de nombres, ya comenzaron a confirmarse algunas postulaciones y otras suenan cada vez más fuertes. En el caso del partido Libres del Sur, hoy a las 18 en un hotel céntrico presentarán sus precandidatos para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.

Calificadas fuentes adelantaron que la Lic. Paola Griggio, directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) que elabora el Índice Barrial de Precios será candidata a senadora en primer término. En cuanto a la lista de diputados nacionales, encabezaría la misma Marianella Lezama Hid, actual concejal de la Capital y que esta semana rompió con el Frente Renovador que decidió integrar un frente con el PJ y el kirchnerismo.

Libres del Sur llevará en su boleta a la fórmula de Consenso Federal que encarnan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Por el lado del Frente de Todos y del Frente Cívico por Santiago todavía no se conocen nombres, aunque se esperan candidatos de peso. En Juntos Somos el Cambio (ex Cambiemos), la UCR propone a Natalia Neme como cabeza de lista para diputados nacionales, pero esta cuestión no está cerrada con sus socios del PRO. La idea en principio es que alguien del PRO encabece una lista, ya sea de senadores o diputados y lo mismo ocurra con el radicalismo.

Por último, lograda la unidad a nivel nacional, los distintos partidos de la izquierda en Santiago del Estero irían en una misma boleta (pero no como frente) y un representante del MST encabezaría una de las listas.l