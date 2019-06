Crece la tirantez entre el Gobierno y Transener por apagón del domingo

20/06/2019 - 01:43 Política

Volvió la energía eléctrica a todo el país, pero mientras tanto avanza la investigación para determinar la responsabilidad del apagón nacional que el domingo dejó sin luz a más de 40 millones de argentinos, y que también dejó sin servicio a Uruguay.

En dos semanas se determinará esa responsabilidad, de acuerdo con la lectura de datos informáticos que quedaron registrados en servidores y grafican la actividad de torres, sensores y todos los equipos que componen la red nacional.

Y para el Gobierno, es Transener, la principal empresa de transporte de energía del país (del grupo Pampa Energía de Roberto Mindlin), la que está en la mira.

Así lo indicó un artículo de Infobae, que remarca que este episodio y la consecuente investigación, genera “tensión”, entre el gobierno y la empresa que tiene participación estatal. Al respecto, apunta que “el 49% de las acciones de Transener cotizan en la bolsa local y el 51% restante se divide en partes iguales entre Pampa e Iaesa, la ex Enarsa, perteneciente al Estado.

Sin embargo, “la operación del negocio es 100% de Pampa”, señalaron fuentes oficiales, quienes apuntaron que “Lopetegui está muy enojado por lo que pasó, aunque no se sepan los detalles. Y también por cómo la empresa decidió comunicar la crisis, o no hacerlo”.

Hipótesis

Una de las hipótesis sobre el apagón que comenzó a las 7 el Día del Padre, es que el Gobierno estaba en un esquema de uso intensivo de energía proveniente de centrales hidroeléctricas, que es más barata y permite ahorrar costos. Esta “sobrecarga” del sistema y la de errores técnicos y quizás algunas demoras en obras, facilitaron el colapso, es lo que sostiene dicha hipótesis.

Aquí, hay que señalar que no es Transener quien decide el despacho de energía, lo hace Cammesa. Transener puso el bypass para que el corredor litoral pudiera transportar más energía mientras se reparaba la torre, pero decide Cammesa y es la que tiene como misión minimizar los costos

Si bien resta esperar los resultados de la investigación y descartar definitivamente las opciones de atentados o sabotajes, algo que por lo bajo todos los involucrados en el tema ya hacen, el relevamiento será sobre el rol de Transener en los términos de su contrato de concesión. “Si llegara a comprobarse que hubo alguna falla grave en los tendidos, los sistemas automatizados de alertas o los softwares que controlan todo, puede haber desde multas muy altas hasta la revocación del contrato”, advirtió una fuente del sector.

Según palabras del director de Transener, Carlos García Pereira, hubo dos fallas en el “corredor Litoral”. La primera en el tendido Colonia Elía-Estación Mercedes se resolvió bien, de manera automática con los sistemas de contingencia. Pero segundos después hubo otra en el tramo Colonia Elía-Campana que no fue exitosa y terminó contagiando a todo el sistema.

Una parte de esos tendidos está en reparación. Se trata de la llamada Torre 412, que no funciona porque se está por caer: está dentro del río Paraná, con su estructura muy deteriorada, justo arriba del puente Zárate-Brazo Largo. Como está fuera de operación fue “bypasseada” por otras dos torres. “El bypass se podría haber evitado, lo propusimos nosotros. Si no estaba la contingencia hubiera sido mucho menor y se hubiera resuelto de manera más simple”, dijo el máximo ejecutivo de Transener. Consultado sobre si se hizo esta propuesta al Gobierno, Transener, optó por no contestar, agrega Infobae.

No son pocos en el sector los que señalan que si bien Transener es responsable por la transmisión en la zona en la que se produjo el origen del corte masivo, parte de los controles y procedimientos también están a cargo de Cammesa.l