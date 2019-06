El papa Francisco “ya está pensando cuándo” venir a la Argentina

20/06/2019 - 15:36 País

El monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, aseguró que el papa Francisco “ya está pensando cuándo” venir a nuestro país y aseguró que la visita podría darse entre “fines de 2020 o durante el 2021”.

Te recomendamos: "Comenzó hoy el paro de controladores aéreos en Aeroparque y Ezeiza"

“Hay quienes dicen que el Papa no quiere venir a la Argentina, pero a mí me ha dicho que desea hacerlo y que ya está pensando cuándo. Me dijo que no puede venir en lo inmediato, pero que, tal vez, a fines del 2020 o durante el 2021 ya sería posible que estuviera visitando el país”, aseguró.

En el mismo sentido, confesó que “no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta” y agregó que “es el deseo del Santo Padre que los argentinos sepamos que él está ya pensando en una visita pastoral”.

Ojea se mostró en contra de que “se lo presente al Papa como partidario de una facción”. “Se da muchísimo en algunos medios, y busca ponerlo en una contradicción, una brecha que tiene que ver con no dejarlo ser Papa”, explicó.

En caso de concretarse la visita durante los primeros meses del 2020, el anuncio formal debería realizarse durante este año.