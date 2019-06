Hugo Moyano: “Todas las macanas que hicieron las van a pagar”

20/06/2019 - 18:56 Política

Después de que el presidente Mauricio Macri apuntara contra Hugo y Pablo Moyano con un fuerte discurso político durante un acto por el Día de la Bandera en Rosario, el referente camionero lo insultó y lanzó una amenaza: "todas las macanas que hicieron las van a pagar".

Con furia, Hugo Moyano calificó a Macri de "descerebrado" e "incapaz", y redobló la apuesta al sostener que el patotero es él, por cómo actúa "con la Justicia".

"No sabía cómo calificar los dichos del presidente. Es un descerebrado, un incapaz Nadie puede imaginar, escuchándolo, que este hombre tiene la responsabilidad de conducir los destinos de un país. Es de una brutalidad tal que uno ya no se sorprende de los disparates que dice", lanzó Moyano en una entrevista con Rosario Lufrano, en AM 990, según destaca Clarín en su sitio web.

Y agregó: "Yo estoy seguro que la única bandera a la que ha jurado este hombre es a la del Fondo Monetario Internacional. Es un inconsciente, un incapaz Que me diga dónde tengo privilegios acumulados. No sabe lo que dice. Él es el que actúa de forma patotera con cierto sector de la Justicia, a veces me cuesta hablar de estos temas porque no tiene ni consciencia. Yo no entiendo cómo lo ha votado tanta gente".