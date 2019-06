Marrale y el amor, los artistas y los vínculos en “El vestidor”

20/06/2019 - 20:51 Pura Vida

El vestidor”, de Ronald Harwood, subirá a escena hoy, a las 22, en el teatro 25 de Mayo, con los roles protagónicos de dos señores actores de la escena nacional: Arturo Puig y Jorge Marrale. Esta obra indaga de un modo profundamente humano en el pequeño universo de un elenco teatral que está en gira en la Inglaterra en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y como toda gran obra de arte, se convierte en una lúcida indagación sobre todos nosotros.

La historia sucede en medio de un bombardeo, en la Inglaterra de la Segunda Guerra, y retrata las relaciones entre los miembros de un compañía shakespeariana, y en particular, la que mantienen el protagonista, un consagrado actor inglés con su fiel vestidor, Norman. Sobre esta conmovedora historia sobre los amores, los artistas, los vínculos y los temores, EL LIBERAL habló con Marrale.

¿Cuál es la metáfora que encierra esa relación entre Bonzo y el vestidor?

En términos de la metáfora, cada uno puede sacar conclusiones propias. Yo creo que el teatro es algo personal, a pesar de que nos juntamos todos para mirar una obra esa obra a cada uno le cierra de una manera particular. Yo siempre digo que la obra está dirigida, a veces, de una manera única a quien la mira, a quien la ve y quien la vibra. Yo siempre digo que cada espectador es aquél que puede decodificar el mensaje del autor y la acción de los artistas en su construcción de conciencia propia, de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que él vive, de lo que es su entorno, su cultura. Dentro de lo que sería mi punto de vista de la metáfora, es que a la metáfora no sé si puedo definir como metáfora. Para mí, todo vínculo humano tiene raíces en los comportamientos de los que son propios de la especie. El hombre se ha acostumbrado a tener vínculos con otros de manera, a veces, solidaria, a veces de manera dominante, a veces de manera sometida. Acá (en “El vestidor”) hay algo de eso, pero al mismo tiempo, lo que podría ser el fenómeno que uno podría visualizar de ese cierto sometimiento de el vestidor a este actor, lo que uno ve es la necesidad del vínculo y cada uno, en lo que es lo vincular, cada uno saca la conclusión o lo que podría ser aproximaciones a lo que es ese vínculo. El dominante y el dominado son juegos que uno lo puede ver en cualquier aspecto de la vida, no solamente en este escenario. Uno lo ve en las cuestiones laborales, a veces en las cuestiones familiares. Para mí, lo esencial es porque se construye ese vínculo, qué necesidad tiene cada uno de crearlo. Más allá de la utilidad que tiene el vínculo, qué es lo que deja dentro de cada uno.