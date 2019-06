Marrale: “No soy de los que piensan que la función debe seguir si uno está enfermo”

20/06/2019 - 20:54 Pura Vida

¿Cuánto de reivindicación al oficio del vestidor hay en esta obra de Ronald Harwood?

A mí me parece que es un tándem la obra. El vestidor no tiene sentido si no está el actor. En esta obra, el actor tendría poco sentido si no está el vestidor. Es un acto de complementación. Lo que hizo Harwood fue sacar parte de su experiencia personal, porque fue vestidor de un actor en alguna época, y trató de metabolizar su experiencia en la dramaturgia que después construyó. Me parece fascinante porque que uno ve también como está lo propio en la construcción en esa visión. Uno podría decir cuánto de Harwood hay en El Vestidor y cuánto de su alter ego, en términos de a quien él vestía, hay en el personaje del actor. Todos trabajamos con lo que tenemos y metemos lo que somos. No tenemos otro remedio que hacer eso.

¿Le ha tocado atravesar por situaciones como estando enfermo hacer igual la función?

Sí, algunas veces sí, pero nunca en el nivel que le pasa a Bonzo (el personaje que interpreta en “El Vestidor”). No soy de los que piensan que la función debe seguir en ese sentido. Cuando uno está físicamente mal, porque no puede hacerla y demás, no puede entregarse así a la gente. Es un acto de falsa valentía. Si uno no está en condiciones, no la debe hacer.

Su admiración por Albert Finney, el actor que hizo la obra en el cine

¿Vio la versión teatral que hicieron Federico Luppi y Julio Chávez y la película protagonizada por Albert Finney?

Vi la película y recuerdo muy poco de la versión teatral. La película, francamente, me impresionó muchísimo. Cuando me dicen de hacer “El Vestidor”, lo primero que recordé fue, sobre todo, la actuación de Albert Finney, un actor al que yo admiré profundamente durante toda mi vida. Lo tenía en la memoria como un trabajo noble, perfecto.

La segunda vez con Puig en el teatro

¿Cómo es la experiencia de volver a trabajar, en teatro, con Arturo Puig tras haberlo hecho en “Nuestras mujeres”?

Muy rica. Hemos crecido los dos en el conocimiento del uno y del otro. Para esta obra es esencial el vínculo que tenemos Arturo y yo, que está cimentado en conocernos desde hace mucho tiempo. Pero en teatro hemos trabajado nada más que en estas dos obras.

Al estar tan cercanas nos permitió y nos dio lugar a que pudiéramos conocernos más profundamente y, además, crear una dupla para hacer esta obra tan feliz. Yo puedo entrar con una venda en los ojos porque sé lo que va a hacer Arturo y lo mismo le pasa a Arturo conmigo. Yo no entiendo el teatro si en el escenario no me puedo llevar de esta manera con los compañeros.