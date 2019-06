Marrale: “Sé lo que es el aplauso y la indiferencia”

20/06/2019 - 20:57 Pura Vida

¿Cómo vive usted la posibilidad que le brinda el teatro de abordar temas que indagan sobre la condición humana, el amor, los artistas, los vínculos, los temores?

Todo lo que está vinculado a la representación del texto dramatúrgico, para mí siempre es una posibilidad de indagación. Yo agradezco mucho a este oficio en el sentido de permitir, aún desde el punto de vista de la ficción, poder abordar lo que a mí me parece que es lo central en las obras, que es lo vincular, que es lo que nos hace crear vínculos con los demás, como el conflicto enriquece al vínculo para darle luz, para ver de qué se trata, de qué va el vínculo amoroso, el fraternal, el político, el vínculo humano en general, todas las variables que tenemos en los vínculos. Para mí es la posibilidad de crecer. En cada obra, en realidad, está la posibilidad de ver no solamente cómo funciona el personaje sino uno en la construcción del personaje, qué resortes propios utiliza para acercarse a la motivación del personaje. Es importante.

¿Utilizó algún resorte propio para acercarse a la motivación de ese actor shakespereano que defiende su oficio en medio de la Segunda Guerra Mundial?

El trabajo del actor no está desvinculado de lo propio. Uno hace un personaje, pero quien lo hace es uno con lo cual los recursos, la capacidad, muchas veces inteligente o no de poder percatar o percibir algunas pistas para hacer los personajes se desprenden de uno. Yo interpreto a un actor. Yo soy un actor, con lo cual hay algo de mi universo personal en lo que hace al oficio. Sé lo que es el aplauso, sé lo que es la indiferencia, sé lo que es el malestar, con lo cual son materias propias. Uno no trabaja con cosas de afuera porque no se puede construir nada. Uno construye siempre desde adentro con los elementos que tiene y con el ejercicio que puede hacer desde la conciencia, y a veces del inconsciente también, para aflorar lo que sería el camino al personaje.

Así como en “El Vestidor”, en un contexto de guerra, la gente iba al teatro. Hoy, en nuestro país y en el mundo, en un marco social, político y económico zigzagueante, la gente va igual al teatro. ¿Qué lectura hace usted de esta actitud?

Que el teatro vive a pesar de cualquier catástrofe. No tengo la capacidad de definirlo en términos de lo supletorio que podría resultar en la 2ª Guerra Mundial o en cualquier guerra cuando uno va y no sabe si regresa y está la casa. Lo que sí se ve es que hay como una especie de adicción al teatro en término de que hay que ir a ese espacio donde seguramente alguna revelación puede suceder que clarifique algo de mi historia personal. No creo que la gente fuera para ver si la guerra se terminaba o no. Iban a ver obras de Shakespeare y Shakespeare no se ocupa si la guerra termina o no, sobre todo hablando de que él tenía que hacer Rey Lear, con lo cual ahí se plantea otra cosa. Uno podría decir qué herencia, si nos ponemos con Lear, nos va a dejar y a quiénes.

Recurro a lo que plantea Shakespeare en Rey Lear en el sentido de la herencia que les deja a sus tres hijas. El Vestidor, en lo personal, ¿qué herencia le deja?

Lo que me deja como experiencia en mi vida como actor es haber accedido a un universo en donde se mezcla algún aspecto de la decadencia física con el esplendor estilístico de este hombre que, probablemente, está haciendo el mejor Lear de su vida en un pueblito lejano de Londres y viviendo su vida en los últimos extremos. Sin embargo, está accediendo a su mejor Lear y tal vez a su peor o último momento como actor. Es esa dicotomía extraña y jugosa al mismo tiempo dramática de la vida. La vida, a veces, nos encuentra en esa circunstancia. Uno no puede dejar de ver como actor, hacia dónde va con el paso del tiempo, pero además es el tiempo el único que nos mide en término de cómo están nuestra fuerza, inteligencia, capacidad. A mí me deja eso, me deja mirar por una rendija como yo, Jorge Marrale, acompañará a ese actor que va creciendo y envejeciendo en el tiempo.