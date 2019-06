La dirigencia del Ferro desmintió los rumores sobre la llegada de Pavone

20/06/2019 - 21:36 Deportivo

EL LIBERAL

La noticia generó un fuerte impacto y sacudió la siesta santiagueña:. Eso es lo que aseguraban medios de Buenos Aires, lo que replicó rápidamente en el resto del país.El experimentado delantero, de 37 años, hace un tiempo que había decidido no seguir en Estudiantes de La Plata y en el día de hoy se lo vinculó como nuevo refuerzo para el equipo que dirigePero ante las consultas de, la dirigencia ferroviaria desmintió la versión que había surgido en Buenos Aires., aseguró un integrante de la subcomisión de fútbol de la entidad del barrio oeste. Este mismo dirigente prefirió mantener la cautela sobre el tema Pavone, ya que aseguró queDe todas formas, hoy por hoy parece bastante lejano que el ex delantero de River y Racing, entre otros equipos, pueda ponerse la camiseta del ferroviario.Para que Pavone sea refuerzo de Central Córdoba, primero tiene que tener el visto bueno del entrenador Gustavo Coleoni. Al parecer, cuando en Buenos Aires se filtró la información sobre la reunión mantenida con gente allegada al jugador y Central Córdoba, el “Sapo” aún no tenía conocimiento de la situación. Incluso, el cordobés se habría enterado por la prensa, algo que no le habría caído nada bien.De todas formas, en las próximas horas está previsto que los dirigentes le comuniquen al entrenador sobre la chance de contar con Pavone. Y si el “Sapo” da el visto bueno, recién ahí se podría avanzar y pasar de un simple sondeo a una negociación formal.Más allá de que Coleoni no expresó públicamente aún si le interesa contar con Pavone en el plantel,. Es que al DT le interesa más poder sumar jugadores jóvenes al equipo, motivo por el cuál ya desechó la llegada de jugadores como Juan Ignacio Mercier o Pablo Ledesma.Lo concreto es que, por ahora, y más allá de las versiones que surgieron en Buenos Aires, Mariano Pavone no es refuerzo de Central Córdoba. El único con firmado sigue siendo Juan Galeano (ex Aldosivi), pero todo puede cambiar en las próximas horas.