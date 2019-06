Nuevo capítulo del emocionante Apertura

20/06/2019 - 21:54 Amateur

Los muchachos que pintan canas saldrán al ruedo este fin de semana a despuntar el vicio. Será en el marco del Torneo Apertura 2019 Santiago Lencina en la categoría (C55) y Oscar Luna (C50) que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs. Este es el programa de la 16ª fecha.

En cancha de Abogados, a las 15, Abogados vs. Loreto (C 55). En Forres, 16.30, Rebenar vs. Nietitos (C 50). En San Isidro: Villa Hortensia vs. C 28 (C50).

En Asociación Nº1: 15, P. Nuevo vs. P. Alsina (c 50). En Asociación Nº2: San Carlos vs. Escuela Nº 102 (C 50). En Asociación Nº1: 16.30, Loreto vs. Las Heras (C 50). En Asociación Nº2: 16.30, F. Carlitos vs. Mastros. (C 50).

En Banco Provincia

En cancha de Banco Provincia: 15, Banco Provincia vs. Sportivo Colón (C 55). 16.30, Banco Provincia vs. Arquitectos (C 50).

En Ingenieros: 15.30, 16: Técnicos vs. Chacarita (C 55). En Rubia Moreno: 16.30, Maestros vs. A. Bolita (C 55). En Rubia Moreno: 15, San Roque vs. Refrigeraciones (C55).

En Cancha del Sur: 16.30, Güemes vs. Saravá (C 55). En cancha del Sur: 15, C. 28 vs. Lubricantes (C 55). En San Isidro: Profesores vs. Lagartos (C 55).

Libre estará en esta ocasión el conjunto de Almirante Brown. Se invita a participar a todos los clubes de Torneo de Honor que se desarrollará a partir del 6 de julio. Para ello, se informa a los delegados de los diferentes clubes que se acerquen a la secretaría de la entidad madre a los efectos de recabar información para poder ser parte de este nuevo certamen que ya tiene fecha de inicio para la presente temporada.