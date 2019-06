Atrapante definición para la zona campeonato

20/06/2019 - 21:57 Amateur

La dirigencia de los Clásicos Barriales de Norte pondrá en escena para mañana la disputa de fecha Nº 23 en la que se desarrollarán las instancias finales del Torneo Apertura 2019.

Sin dudas que la expectativa es enorme dado a que será una fecha clave, en la que se definirán campeones de la presente temporada deportiva.

A continuación ofrecemos el programa completo de encuentros.

Por la Zona Campeonato, en cancha de Estudiantes: Mayorista Ria vs. El Bajo de Tarapaya (3º y 4º puesto). Zona consuelo: Panificadora Franci vs. Los Pibes de Estuki (1º y 2 puesto). Zona Campeonato: La Fusión vs. Juveniles de La Loma (1º y 2º puestos).

En cancha de San Lorenzo, por la Zona Campeonato: Calle 106 vs. Barrio Cáceres. Zona Consuelo: 7º Pasaje vs. Carro Bar Chara (1º y 2º puesto). Zona Campeonato: Carne Los Amigos vs. El Bajo de Tarapaya (1º y 2º puestos).

En cancha de Villa Grimanesa, San Lorenzo vs. San Esteban (C 209; Sandwichería El Toni vs. La Barra (C 20); Q+Q vs. Calle 4 (C 30).

En cancha de Chañar, Esquina de Kennedy vs. San Martín (C 20); Juv. de Colón vs. La 203 Jrs (C 20); Los Pumas vs Chañar (C 30).

En cancha de Tarapaya, La Perú vs. La Cuarteta (C 20); Estrella Jrs. vs. Alma Fuerte (C 20); 3º Pasaje vs. 1º Pasaje (C 20).

En cancha de La Loma, Juv. de La Plaza vs. Bosco III (C 20); Los Ángeles vs. Juv. de Paseo Colón (C 20); Los Calamares vs. La Unión del Oeste (C 30).

En cancha de Triángulo, Laureles vs. La 23 Jrs (C 20); Triángulo Jrs. vs. Los Peregrinos (C 20); Triángulo FC vs. La 23 FC (C30).

En cancha de 6º Pasaje, Los Sosa vs. El Milan (C 20); Villa Borges vs. Los Amigos (C 20); 6º Pasaje vs. Avenida (C 30).

En cancha de El Fondo de Borges, 5º Pasaje vs. La Magallanes (C 20); Juv. de Borges vs. Quimes (C 20); Rita Car vs. Don Carlos Roles (C 30)

En cancha de Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Carnes Los Amigos (C 20); Santa Teresita vs. Juv. del Gas (C 20); Mal Paso vs. Bánfield (C 20).

En cancha de Mal Paso, Amigos de la 18 vs. Peri FC (c 20); PSG vs. Borges Unidos (C 309.

Clásicos del Sur





En tanto que para mañana también, pero por la Zona Sur se jugará la decimonovena fecha del del certamen que tendrá actractivos encuentos.

Cabe destacar que los partidos de esta zona se desarrollarán a las 14 con 30 minutos de tolerancia para el primer partido únicamente. El segundo juego irá a las 15.30, en tanto que el tercero será a las 16.30.

En Mosconi, Mosconi FC vs. B. Rivadavia Jrs (20); John Kennedy vs. Vagos de Mosconi (20) y B. Rivadavia vs. Mónaco FC (30). En Villa María, B. Libertad vs. Vinalar FC (20); La Güemes vs. Fénix Jrs (20) y Stilnovo vs. Villa María FC (30). En Santa Lucía, Los Kokas vs. B. San Martín (20); Santa Lucía vs. Taller Liviano (20) y Gente de Polaco vs. Piratas de Simusa (20).

En Tradición, Juv. de La Ancha vs. La Pueyrredón (20); Tradición vs. Amigos de Chacha (20) y La Monteauri vs. Pje 445 (20). En Campo Contreras, La Barra de Gento vs. La Barra de Pilli (20); Los Gedes vs. Fondo Jrs (20) y La Barra de Gento vs. Kiosco Benja (30). En Mar. Moreno, La Gruta vs. Amigos de Zeta (20); Mar Moreno Jrs. vs. Hnos. FC (20) y Absalón Ibarra vs. Golo Sur (30).

En Vinalar, Ciclón Jrs. vs. Rejunte de la Gobernador (20); Amigos de Cacho vs. Pibes de Tradición (20) y La 403 vs. La Santilli (30). En Los Sucios, La Ancha vs. 1ª Mar. Moreno (20); La Marmonera vs. Dep Luminares (20) y Fénix FC vs. Taller Negro Juárez (30). En Virgen del Valle, Bob. Soria vs. Villa María Jrs. (20); Trofeo JJ vs. Tronkito Jrs (20) y Gom. Hugo vs. 8º Pje. (20).

En Campeones del 28, Eli FC vs. Mateo Pereyra (20), Pibes de Cáceres vs. Amigos de Monte (20) y La Gobernador vs. Los Secos (20).