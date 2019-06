Nuevo fecha para los Veteranos de la Cat. C-55

20/06/2019 - 21:58 Amateur

La dirigencia de la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera pondrá en marcha este domingo la disputa de un nuevo capítulo del certamen de entrecasa para los veteranos de la categoría C 55 años.

Una vez más los muchachos que ya pintan canas, saldrán a la cancha en busca de una nueva alegría. No estarán solos ya que las parcialidades los alentarán.

Éste es el programa completo de la jornada deportiva que se desarrollará este domingo en varios escenarios.

En cancha de Estudiantes de Huaico Hondo: Veteranos de Estudiantes vs. Molinari C( 55).

En cancha de Triángulo: Estrella del Norte vs. Reparaciones Ismael Díaz (C 55). En cancha de Campeones del 28: C. Bomba de Agua vs. Óptica Bella Vista (c 55).

En cancha de La Ancha del Vinalar; Trigoria vs. Km. 49 Ropa Informal (c 55). En cancha de San Esteban: Tapicería Perú vs. Simusa (C 55). En cancha de Asociación: Triángulo vs. Gus/Mar (C 55). En cancha de Polideportivo de Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Ateneo San Roque (C 55).

En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Nueva Estrella del Norte (C 55).