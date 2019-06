Los comercios abrieron en el feriado, pero hubo poca afluencia de gente en la zona céntrica

20/06/2019 - 23:39 Economía

La apertura de locales comerciales durante el feriado del Día de la Bandera se extendió a casi la totalidad de los comercios céntricos pero, ante la escasa circulación de gente por las diferentes arterias de la ciudad, la cantidad de negocios que abrieron durante la tarde fue mucho menor a la de la mañana.

En las peatonales Tucumán y Absalón Rojas, así como también en todo el microcentro de la ciudad, durante la mañana abrieron la mayoría de los comercios de los diferentes rubros. Incluso el mercado Armonía, trabajó en forma habitual como si no se tratara de un día feriado.

No obstante, la escasa cantidad de transeúntes muy inferior a la de un día normal ante el feriado por el cual no atendieron oficinas públicas municipales ni provinciales, como tampoco los establecimientos escolares, mostró un panorama de negocios abiertos pero con muy poca clientela. Incluso esto se reflejó en los bares y cafés que rodean el principal paseo céntrico de la ciudad, la plaza Libertad.

Las bajas temperaturas que predominaron durante casi toda la mañana, sumadas a la menor frecuencia que mostró el transporte público, incidieron en el desplazamiento de la gente. En este caso, ni las ofertas de 20% de descuento en diferentes productos ni las promociones que se expusieron en las vidrieras, lograron seducir a la gente para llegarse hasta el centro.

Liliana, encargada de un negocio de cotillón sobre la calle Pellegrini, señaló que “en toda la mañana, han entrado muy pocas personas al negocio y si esto tal como parece sigue así, creo que no vamos a abrir por la tarde”, señaló.

A su turno, Alberto, uno de los despachantes de una estación de servicio céntrica, indicó que “hay muy poca gente que viene a cargar nafta, se ve que casi no han salido de la casa porque por lo general nosotros un día normal hacemos unas 10 cargas al menos por hora y hoy -por ayer- con suerte hemos hecho 4 ó 5”.

“Ha sido un fracaso, no ha habido actividad, el transporte no ha apoyado porque están también en crisis, porque no pueden pagarle día doble a los choferes, por eso también muchos comercios no van a abrir por la tarde, estamos un tanto desilusionados por esta situación”, indicó Marta, propietaria de un negocio en el microcentro y, además, integrante de la comisión directiva de la Cámara de Comercio.

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la caída en ventas del comercio minorista, acumuló a mayo un 12,5%.