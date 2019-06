Llegó a Santiago Luis Atilio Garay, referente de la gran cruzada nacional a favor de la ley de fibrosis quística

20/06/2019 - 23:45 Santiago

Proveniente de la ciudad de Frías arribó ayer a nuestra ciudad el cordobés Luis Atilio Garay, quien en bicicleta recorre el país con la intención de generar conciencia y recolectar un millón de firmas que las presentará en el Congreso de la Nación, para que sea tratado el proyecto de ley de fibrosis quística.

Garay es padre de un joven que murió con esta enfermedad, y junto a referentes de todo el país iniciaron la campaña para que se cuente con una ley que permita a los pacientes que sufren esta enfermedad mejorar su calidad de vida.

En cada pueblo que pasa, con su bicicleta, Luis se sorprende y se emociona con las muestras de apoyo que recibe, y no duda que se conseguirán más firmas de las que se necesitan para darle curso al proyecto de ley.

“Esta ley facilitaría que los chicos que padecen fibrosis quística sean tratados desde que nacen, merced a la pesquisa neonatal. El problema es que hay chicos que tienen obra social y otros no, y los papás de estos chicos no reciben los medicamentos que necesitan, y los chicos que están en tratamiento no lo pueden suspender porque comienzan a sufrir daños de los que no se pueden recuperar. Por eso necesitamos esta ley”, explicó Garay.

También favorecerá que cada provincia tenga un registro de la cantidad de chicos que padecen la enfermedad. “Nosotros hicimos un registro que no lo conoce ningún ministro de Salud del país. Cuando salimos de Córdoba, había 1.114 casos, la semana pasada, ya eran 1.610 que aparecieron por esta movida”.

Luis Garay junto a los referentes locales, recorrerá hoy la Universidad Nacional y medios de comunicación, antes de seguir viaje hacia el Norte y el Litoral del país, antes de llegar al Congreso de la Nación el próximo 8 de septiembre.