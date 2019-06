Tiempo de semifinales

21/06/2019 - 00:37 Amateur

Mañana se jugarán las semifinales en Primera, Seniors y Máster del Torneo Inicial 2019 que organiza la Liga Federal.

En Primera, el Tribunal de Penas definirá hoy quién jugará esta instancia (Casa Maud o Eroplast) para enfrentar a Macroffice. En tanto que Antajé y Beltrán FC protagonizarán la otra semifinal.

En Seniors jugarán Loreto vs. San José y Defensa Civil vs. Nuevo Beltrán.

En Máster las semifinales serán: Rec vs. El Triángulo y Profesores de Educación Física vs. Bº Cáceres.

Los partidos del primer turno comenzarán a las 14.15 y los del segundo turno, a las 16.15.

Programa

En Luz y Fuerza: cancha Nº 1, Antajé FC vs. Beltrán FC (Primera) y Auténticos Piratas vs. Salamanca FC (Maxi Senior); cancha Nº 2, Casa Maud o Eroplast Macroffice FC (Primera) y El Progreso vs. Rabenar Forres (Primera).

En Polly: cancha Nº 1, el Argentino FC vs. Metalúrgica Dorrego (Seniors) y Julito Repuestos vs. Amigos de la Vida (Maxi Senior); cancha Nº 2, Estación Anabel vs. Coca Transp. Santillán (Seniors) y Papelería Pamela vs. Veteranos de Malvinas (Maxi Senior).

En Palermo: Palermo FC vs. Beula Construcciones (Máster) y Agricultores Unidos vs. Matoque FC (Primera).

En Los Romano: Dr. Beltrán vs. Dr. Atese (Máster) y El Desafío vs. San Antonio (Máster).

En Aesya: Farmacia Plata vs. Adi FC (Seniors) y Grupo Red vs. Bº Menéndez (Máster).

En Copse: Copse FC vs. Los Amigos (Seniors).

En Los Halcones: cancha Nº 2, Panadería Mua vs. La Bañadera (Seniors) y Defensa Civil vs. Nuevo Beltrán (Seniors); cancha Nº 3, Roque For Ever vs. 100% Bandeños (Máster).

En Logística: La Católica FC vs. MG Diseños (Primera) y Techos Mendienta vs. Copistería Sigma (Máster).

En Bascon: cancha Nº 1, Amigos de Matera vs. Pje. San Esteban (Máster) y Despensa del Valle vs. Ex Combatientes (Maxi Senior); cancha Nº 2, Los Tigres vs. Amigos de Lucianita (Libres) y Potencia Diésel vs. Óptica Bella Vista (Maxi Senior).

En Cilindro Cortez: Galpón Maco vs. Fletes San Luis (Libres) y Cimes vs. Eroplast o Casa Maud (Primera).

En Atsa: Amigos x Siempre vs. Necochea FC (Primera) y Argentinos Jrs. vs. Lubrisur FC (Primera).

En Alumni: Red Star vs. Iosep (Maxi Senior) y Copa Aeropuerto vs. Distribuidora Lealcito (Maxi Senior).

En El Gringo: cancha Nº 1, El Deport vs. Peluquería Nano (Seniors) y Profesores de Educación Física vs. Bº Cáceres (Máster); cancha Nº 2, Pilchería Max Mar vs. Gremio Judicial (Seniors) y Kovak Autom. vs. Profe y Amigos (Maxi Senior).

En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Abogados Cat (Seniors) y Bioquímicos vs. Grasería Fernández (Maxi Senior).

En Rivadavia Vuelta de la Barranca: Loreto FC vs. José Ignacio (Seniors) y El Triángulo vs. Deportivo Rec (Máster).

En Mamita Cardozo: Excursionistas vs. La 22 (Primera) y Posnet Sgo. vs. Profe Karen (Seniors).

En Los Pichones: Rivadavia FC vs. Iosep (Primera) y La Estafeta vs. Taller Dany (Seniors).