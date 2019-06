FÚNEBRES | 21 de junio de 2019

21/06/2019 - 00:54 Funebres

Fallecimientos

- Francisco Solano Comán

- Viviana Elizabeth Ruiz

- María Cecilia Argañarás

- Mirta del Valle Campos

- Paola Belén de las Mercedes

- Mario Enrique Bertani

Sepelios Participaciones

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Su esposo Mario Ramón Lopez, hijos Alejandro y Ana Lopez y demas fliares. partic. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Su hermano Marcelo Augusto Argañarás, su esposa Ligia e hijos Leonardo, Evangelina y Carlos con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y piden orar en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. ( R.I.P.)

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sergio Fabián Lorenzo Bellomo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Anita y ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Daniel, Silvia, Mónica y Anita Bellomo con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Anita. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Enrique y Marty de Zurita participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Ceci y acompañan en este penoso trance a su esposo Mario y a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia, Carolina Moreta y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Roque Argañarás y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Luisa Argañaras y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza y familia., participan con dolor el fallecimiento de su ex compañera del Banco Hipotecario Nacional.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus amigos Victor Diaz y Cristina Gomez y sus hijos Francisco, Fernando y Cristinita, acompañan a su esposo Mario, a sus hijos Ale y Anita y demás familiares en su dolor.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Señor ya está ante tí tu hija Cecilia. Las Misioneras de Schoenstatt del Sector Autonomia, participan con profundo dolor la partida de nuestra Misionera Aliada de Maria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. José Nicanor Meossi, Prince Zaccardi, sus hijos José y Florencia, Nicanor y Gabriela, participan su fallecimiento y acompañan en este gran dolor a la querida familia Argañaras.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Tus amigos de siempre te recordarán con amor. Kelly y Mónica Castro., Mario Villalba, sus hijos Maria Fernanda y Diego Serafini, participan con dolor su fallecimiento.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus amigos Miguel Angel Urtubey, Marcela Formini, Andrea y Martin Urtubey, acompañan a Mario, Ale y Ana en este doloroso momento. rogamos oraciones en su memoria. Hasta siempre Chechu.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Ines Argañaraz, Daniel Argañaraz y flia., y Jorge Raúl Argañaraz y flia., participan su fallecimiento y ruegan por el consuelo de su hermano Marcelo. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Cronos Galería de Arte & Diseño acompaña al estimado artista Hugo Absalón Argañarás por el fallecimiento de su hermana Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Edgardo Munarriz, su esposa Martha Maldonado y sus hijos Juan Pablo, José Ignacio, Florencia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Eduardo Differding e Inés Vargas y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Ceci y acompañan en su dolor a su querido amigo Hugo, Lita y demás familiares.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Ricardo Touriño y familia acompañan a Hugo, Marcelo y demás familiares en tan doloroso momento.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Teté Carabajal, su esposa Elena, sus hijos Pablo y Daniela, su hija politica Natalia, participan con profundo y sincero dolor la inesperada partida de su amiga Ceci y acompañan a toda la familia en este difícil momento. En muy poco tiempo de conocerte supiste demostrar tu enorme calidez humana, tu envidiable forma de transmitir paz y cordialidad, como dicen los actores, te fuiste de gira con tu imborrable sonrisa para animar una fiesta en el cielo donde no hay llanto ni dolor. ¡¡Te vamos a extrañar !! Rogamos oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. "Jesús, a tu inmenso amor encomendamos a nuestra querida amiga Cecilia". Tus amigos del grupo: Monica y Kely Castro, Mirtha Astún, Cacho y Flaco Giangreco, Migui y Olguita Farhat, Chichín y Roby Ávila, Anita Palomino, Totín Durán y Leca Santillán, participan con hondo dolor el fallecimiento de nuestra amiga de siempre y piden oraciones a su favor, rogando por su descanso eterno y para la cristiana resignación de su familia y la de sus hermanos Hugo y Marcelo Argañarás y sus respectivas familias.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Muñeca y Chichi Bernasconi, participan el fallecimiento de querida amiga del alma, y acompañan a sus hijos y esposa con muchísimo cariño y afecto. Elevan oraciones en su memoria en estos tristes momentos y cristiana resignación a tan irreparable pérdida.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. "Querida amiga-hermana, te despido con un inmenso dolor en el alma". Ruego oraciones en tu memoria, pronta resignación a tu familia. "Que Dios te tenga en la gloria". Rosy Jorge.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Mage Berdaguer, Alberto Paz y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a Mario e hijos con mucho cariño.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Inés Argañaraz, Daniel Argañaraz y flia., y Jorge Raúl Argañaraz y flia., participan su fallecimiento y ruegan por el consuelo de su hermano Marcelo. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Los integrantes de La Cámara de Arte de La Bohardilla participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Que descanses en paz, prima querida. María Inés Argañarás, sus hijos Carolina y Nicolás, Luciana y Esteban, su nieta Justina, Carlitos y Lucía Miranda Maza; Aída Argañarás, Dr. Luis Fernando Castillo Argañarás, Lic. Bibiana Castillo Argañarás y su hija Alejandrina.

BAZÁN, ARMANDO RAÚL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en San Fernando del Valle de Catamarca el 19/6/19|. Ing. Guillermo Sanmarco y su esposa Dra. Liliana B. de Sanmarco participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAZÁN, ARMANDO RAÚL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en San Fernando del Valle de Catamarca el 19/6/19|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Mercedes Graciela Cazaux e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo, acompañan a su familia en estos momentos y rezan por su descanso eterno.

BAZÁN, ARMANDO RAÚL Prof. (q.e.p.d.) Falleció en San Fernando del Valle de Catamarca el 19/6/19|. La Academia de Ciencias de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su socio honorario y eleva oraciones en su memoria.

BERTANI. MARIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su hija: Helga, su hijo pol.: Sebastian, sus nietos: Lara, Mora y Samuel part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cement. Jardin del Sol. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Sus hijos Gladys, Ruben, Graciela, Norma, PIchon, Mirta, sus nietos, bisnietos, hnos y demás fliares. participan el fallecimiento sus restos serán inhumados en el cementerio Villa Atasmisqui a las 8,30 hs casa de duelo s.v. Nº 1 P.L. Gallo 330 SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Tu eres el principio de la paz ., Señor te pido por mi hermana Mirta, descanse en paz junto a ti y la Mamita Virgen Maria. rogamos oraciones en su memoria. Sus hermanos Aldo, Mary, Héctor, Angelica, Ema, Negeria, Nilda, Estela, Elsa, Amelia y familias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 8 en el cementerio de Villa Atamisqui.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Con inmenso dolor participan su fallecimiento. Su prima hermana Romelia Andrade, su hija Carina y sus sobrinos Elena, Jorge y Claudia Navarro y enviamos nuestras condolencias a sus hijos, nietos y hermanos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Sus primos Clara Noemí Achaval y Mauricio Domínguez y sus hijos Gladys, Ana María, Luis, Daniel Carlos y Marcelo Domingueez con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus familiares en el dolor ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Coca Aguirre y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su Amiga y a toda la familia Campos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Compañeros de la Joyería Máximo participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de nuestra compañera María Torrres. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|."Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". La Hermandad del Divino Niño Jesús participa el fallecimiento del hermano de Olguita. Ruega a Dios por su eterno descanso. Brille para el la luz que no tiene fin.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Las amigas de su hermana Olguita participan con profundo dolor su fallecimiento. Raquel R.; Tere, Raquel L. Norma, Pochi, Mirta, Alba y Viviana. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Lía Valdini, Susana Maurelli, Gringa Falcione, Hebe Posatto y Carlos Lucio acompañan a su amiga Olguita por el fallecimiento de su hermano. Rogamos por la paz de su alma y resignación a la familia.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Las Amigas Misericordistas del Café de los Lunes participan el fallecimiento del hermano de la querida Olguita, la saludan con un abrazo fraterno en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento del hermano de la señora Olga Chemes de Llinas, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Ana María Quainelle de Alén Lascano, sus hijos Luis Alberto y Pablo Alén Lascano participan con dolor del fallecimiento de su vecino, acompañando a su madre y hermanos en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Ricardo Touriño acompaña a su amigo Guillermo por el fallecimiento de su hermano.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. María del Carmen Parente de Mónicci Kuran y sus hijos Emiliano y Florencia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos, en especial a la querida Mary y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Elsa Di Piazza acompaña con afecto a su familia por la partida de Carlitos. Ruega oraciones por su descanso en la Casa del Señor y la resignación de sus seres queridos.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. La familia de Enrique Nassif Saber participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija en estos momentos de pesar.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Rosa Eugenia Orieta, sus hijos Edgardo y Andrea; Eugenia, Gaspar y Jimena y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. María del Valle, Luis Enrique Sgoifo partcipan su fallecimiento, acompañan a su mamá y hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

CORVALÁN, MARIO ARÍSTIDES DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Dr. Víctor Napoleón Abdala, su esposa Chicha, sus hijos Marisa, Víctor, Marily y gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Gerda en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORVALÁN, MARIO ARÍSTIDES DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de un excelente profesional. Elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para su familia.

CORVALÁN, MARIO ARÍSTIDES DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Dr. Francisco Javier Cisneros, su eposa Mirta Bustamente, sus hijos Martín y María Gabriela participan su fallecimiento y acompañan a su familia . Elevan oraciones.

CORVALÁN, MARIO ARÍSTIDES DR. (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Dr. Antonino Stancampiano, su esposa Cont. Azucena Jorge, participan con dolor su falecimiento, despiden a su amigo con mucho cariño y acompañan a su flia. con oraciones. Descansa en paz querido Mario.

DELGADO, MIRTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Familia Labate-Battán participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

DELGADO, MIRTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada " E/l Colegio Misericordia, participa y acompaña en el dolor a la familia de su compañera Mónica.

GÓMEZ, MARIO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su esposa Luz, hijos Monina, Mario, Graciela, nietos Gaby, Diego, Cecilia, Carolina, María Luz, Micaela y demás fliares partic. su fallec.su restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol a las 10 hs. casa de duelo s.v. P.L.Gallo 330 nº 2 .SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, MARIO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su esposa Luz Marina, sus hijos Monina, Mario y Graciela, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol.

GÓMEZ, MARIO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su hijo Mario Alberto Gómez, su esposa, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARIO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Participan con profundo dolor de su fallecimiento. Su nieta Carolina Gómez y familia.

PEREYRA, PAOLA BELÉN DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su hijito: Pedrito, su madre: Susana, Hnos. ya sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy en el cement. de Luján. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAFAEL, JORGE ANTONIO (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus hijos: Dani y Norita, hijos Pol. y nietos: Laila y Dario Daniel, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAFAEL, JORGE ANTONIO (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Héctor Banco y flia., acompañan a sus hijois y demas familiares, en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Amor mío los días y las noches serán eternas sin tu presencia, nos queda el alivio que ya descansarás en paz. Su esposo René Miranda, sus hijos Sergio y Martín Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Su esposo Rene Miranda, sus hijos Sergio, Martín, su hermano, sus padres y demás familiares partic. el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. "Con todo el dolor del mundo lloramos tu partida , te amaremos hasta el infinito". Sus padres Néstor Ramón Roque Ruiz y Rosa Luisa Carabajal de Ruiz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Te amaremos por siempre". Su hermana Teresita, su hermano político Eduardo, sus sobrinos Mauro, Cecilia, Paula, Exequiel y Gastón Ibáñez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. El Descanso.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Alicia Sandoval, Bruno Pacheco y su esposa Nora Sandoval e hijos. Bruno, Gaby y Anahí, participan con dolor el fallecimiento de Vivi.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Luis Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Ricardo, Soledad y sus hijos Milagros y Gael, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Su tia Nené Ruiz y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida sobrina. Que descanses en paz.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Dr. Elias Guillermo Murad, participa con profundo pesar el fallecimiento de su amiga.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Viviana Leal de Arena y Oscar Arena y sus hijas Cecilia y Flavia, participan con profundo dolor el su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración a su memoria.

RUIZ, VIVIANA ELIZABETH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su Matriculada. Ruegan una oración en su memoria

Invitación a Misa

ACUÑA DE CABÁN, LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. La comunidad Virgen de Guadalupe invita a la misa que se oficiará el viernes 21 en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. con motivo de cumplirse nueve días del fallecimiento de su hermana espiritual Luz.

ARANDA, ÁNGEL HUMBERTO (Cachito) (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/19|. Tata Cacho, tu alma descansa junto a Dios. A un mes de tu partida te recordaremos con amor. Tu esposa, hijos, nietos y bisnieta invitana la misa hoy a las 20 hs. en el Oratorio Don Bosco. Se ruegan oraciones en su memoria.

CEPEDA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Querido papá el cielo hoy se ilumina por la llegada de un nuevo Ángel " Partiste de esta vida, dejándonos un inmenso dolor, pero nos reconforta el hecho de saber que estas al lado de nuestro Dios Padre, cuidándonos y protegiéndonos. Danos la paz y fortaleza para seguir adelante. Su hijo Omar Cepeda, hija política Mercedes Urquiza, nietos Cele y Maxi y su hermano Juan Cepeda, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral Basílica, tras cumplirse nueve días de su fallecimiento.

CORONEL, CARLOS AMÉRICO (Tato) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Viejo querido tres años pasaron de tu partida, dejaste de sufrir para encontrarte con nuestro Señor, dejaste tanto dolor, pero al mismo tiempo cosechaste mucho amor en los que quedamos. Gracias por tanto!!! Te amamos!!!. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

CORREA, CEVERA OVIDIA (TERE) (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Sus hijos: Pablo, Lorna, Silvina, Marcos y sus respectivas flias. la recuerdan con amor cada día; rogamos a nuestro Señor misericordioso que la abrace en su eternidad. Pasaste por nuestra vida y dejaste luz y grandes enseñanzas que nos guiarán por siempre. Se agradece a todos los que nos acompañaron en su partida: a sus familias, amigos, vecinos; Sr. Carlos Saluzzo y flia., Cecilia Castillo y flia., Víctor Hugo Suárez y flia., empleados de Diesel Saluzzo, Sindicato de Camioneros; compañeros Sección Transporte de Coca Cola de su hijo Pablo, clientes y proveedores del negocio. A los nueve días de su fallecimiento invitamos a recordarla y orar por ella en la misa de las 20 hs. que se celebrará hoy 21 de junio en la iglesia Santa Rita (Bº Jorge Newbery). Elevamos oraciones en su memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Madre querida hoy se cumple 9 días de tu inesperada partida al Reio de Dios, no imaginabamos una vida sin ti, nos duele tanto tu ausencia dejaste un vacio grande en nuestros corazones, un pedazo de ti sigue entre nosotros, tus recuerdos, enseñanzas y tu inmenso amor solo nos queda el consuelo de saber que descansas en paz al lado de Dios. Madre te llevaremos por siempre en nuestros corazones. Tus hijos Mario y Envangelina Andrade, nietos, bisnietos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiara en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

PELLENE, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/14|. Recordando un aniversario más de nuestra querida hermana Susana y rogando que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CÁCERES, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/04|. "Señor Jesús, las madres como María Stma. lo dan todo por sus hijos, ellas están presentes en todo momento de nuestra existencia, amándonos, guiándonos, educándonos sobre todo enseñándonos a amarte a Ti, así era nuestro mami. Sus hijos Cristina, María Teresa, Luciano e Isable y sus respectivas flias. la recordarán en a santa misa hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse quince años de su partida a la casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mami, hoy pasó un año de tu partida, nos duele asumir que te fuiste no nos acostumbramos a vivir sin voz; solo nos consuela saber que no sufres que no te duele nada. Madre querida, vivirás eternamente en cada uno de nosotros. Hijos, hijos políticos y nietos.

La Banda

Sepelios Participaciones

SALVATIERRA, HUGO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su esposa Catalina, sus hijas Analia, Vilma, Marcia, hijos políticos Jorge, Emanuel, nietos Sebastián, Bianca, Julieta. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, HUGO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Hoy nos toca despedirte, mucho dolor, amigo del alma. Marti, Lilian, Kuki, Gloria, Tere Nader, Tere de Pablo, Mary, Pelusa, Gringa, Lida y Pepe, Titina, Lila, Mercedes, Graciela, Coty, Walter, Koli y Pandu acompañamos en el dolor a su esposa Nena, a sus hijas, hijos políticos, nietos y hermanas. Que descanse en Paz.

SALVATIERRA, HUGO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. El club de Leones Jorge W. Abalos participa con profundo dolor del fallecimiento del hermano de nuestra tesorera Susy Salvatierra.

SORIA, REGINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su madre Simona de Jesus Soria, su tia Maria, sus primos Graciela, Hector, Marcelo, Ruben y demas fliares. participan su fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza (Clodomira) a las 16 hs casa de duelo sv. Clodomira SERVICIO ORG.ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

MARQUEZ, MARÍA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció en la Pvcia. de Bs.As. el 16/6/19|. Sus hijas Marta Noemí Díaz, e Isabel Diaz, nietos y bisnietos, invitan a la misa el día Martes 25 de Junio a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey de La Banda, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

Interior

Sepelios Participaciones

CAMAÑO, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Su hermano Ricardo Camaño, su esposa Baldo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

FERNÁNDEZ, MARGARITA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/19|. Sus familiares part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. local. Casa de duelo: Pozo Hondo. Dpto. Jiménez. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus sobrinos Fernando Barrionuevo , Marta Sapunaro y sus hijos Juan José, Fernando, Marta María, Sebastián, Francisco y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Ing. Marcelo Rafael Larguía participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Carlos Monti. Ruega oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Olga Lilia Leyba de Sapunara participa con pesar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Daniel Alberto Privitera, su esposa participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Empresa Daniel Privitera, personal técnico, administrativo y de obra participan el fallecimiento de la mamá del Ing. Carlos Monti. Ruegan oraciones en su memoria

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula con sus respectivas familias y Rosa Inés Monti participan con dolor su fallecimiento.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Líneas Eléctricas y todo su personal participan con dolor su fallecimiento.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Eduardo Walter Luna y Fernando Ariel Luna participan con inmenso dolor su fallecimiento.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Dr. César Monti y familia; Dra. Patricia Gadda, Susana, María Paula, Camila y Lusina Monti participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Aida. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Arturo Madias, su esposa María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia y Jimena con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Personal administrativo y operativo y gerencia de la firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sylvia Monti de Bruchmann y su hijo José Horacio participan su fallecimiento y elevan oraciones en memoria de la querida Anita.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Abelardo Octavio Cisterna participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Monti y demás familiares, rogando oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Juan Carlos Marhe y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. María Elena Rojas y flia participan con dolor el fallecimiento de la madre del Ing. Carlos A. Monti y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia, Carolina Moreta y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. La Sociedad Rural Zonal de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex presidente Ing. Carlos Alberto Monti. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. René Fernando Vicens y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Lyda Gómez de Espeche e hijos y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga íntima y acompañamos a sus familiares en estos momentos difícles. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Directivos y personal de Gomería Acciarri participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Ing. Carlos A. Monti, Daniel y Marcelo y elevan oraciones por el descanso de su alma. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Desde Bs.As. el CPN Pablo Acciarri acompaña a sus hijos Carlos, Daniel y Marcelo y a sus nietas Vanesa y Vanina Monti en tan triste momento. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Bruno Senki y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Instituto Superior Teresa B. de Barbieri participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Lic. María Sylvia Monti. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Raúl José Jalaf y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

FERRERO DE MONTI, AIDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Cr. Luciano Bustamante y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre del Ing. Carlos Alberto Monti.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Arq. Jorge LUis López y Sra. (Ipvu) participan el fallecimiento de la Sra. madre del Ing. Monti. Elevan oraciones en su memoria.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Arq. José Tijera (Ipvu) y Sra. Nélida Astudillo participan del fallecimiento de la Sra. madre del Ing. Monti. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, NÉLIDA VICTORIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus hijos Claudia, Noemi, Juan, Adrian, Carina, Jorge, nietos Patricia, Yuliana, Rodrigo, Yohel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Colonia el Simbolar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, RICARDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Su esposa Nélida sus hijos Ariel, Ricardo, Germán, Nélida y Alejandra, hijos políticos y nietos invitan a la misa rogando por el eterno descanso de su alma, al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento, que se oficiará en la iglesia Inmaculada Concepción hoy a las 19.30. Se ruega una oración en su querida memoria. Frías.

JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios, Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan su fallecimiento yacompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.