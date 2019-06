CFK: "Yo hubiera sido amante de Manuel Belgrano"

21/06/2019 - 08:14 Política

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella hubiera sido "amante de Manuel Belgrano", el creador de la bandera argentina, al presentar su libro "Sinceramente" durante un virtual acto político en Rosario.

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos elogió a quien dice que es su prócer favorito, calificándolo de "un economista y un apasionado en su vida".

Pero enseguida ingresó en el terreno de la vida personal del héroe argentino y dijo: "No sé si hubiera podido ser la esposa porque a este no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...".

Te puede interesar: "Cristina criticó a Macri por el acuerdo con el FMI y respaldó a Moyano"

Y remató: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".

Inmediatamente señaló que "sé las críticas de mañana: 'miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos'", mientras sus dichos eran festejados y aplaudidos por los asistentes.