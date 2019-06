Hugo Moyano contra Mauricio Macri: "Acá no manda él, manda Lagarde"

21/06/2019 - 15:40 Política

Hugo Moyano volvió a arremeter contra el Presidente Mauricio Macri y desde la sede del Sindicato de Camioneros sostuvo: "Acá no manda él, manda (Christine) Lagarde, por suerte se va el 10 de diciembre".

Las críticas cruzadas comenzaron luego de que en el Día de la Bandera, Macri expresó que Hugo y Pablo Moyano tenían "privilegios acumulados de forma ilegal" que generan un perjuicio para las empresas que deben pagar altos costos de transporte. "Producen desempleo", agregó el mandatario.

El presidente de Independiente no tardó en responder y aseguró: "No tiene respeto por nada, es un incapaz". Este viernes, el sindicalista volvió a la carga y manifestó que el gobierno "quiere que los trabajadores sean esclavos". Y prometió: "No vamos a dar marcha atrás".

Macri mantenía un buen vínculo con Moyano cuando llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2015, cuando el líder camionero estaba enfrentado con Cristina Kirchner. Sin embargo, en los últimos años, esa relación se desgastó, y mucho.