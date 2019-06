Una mujer quiere saber si es la hija de Taibo o no

21/06/2019 - 21:13 Pura Vida

La vida real supera la ficción. Eso debe haber sentido Raúl Taibo cuando el periodista Adrián Pallares lo contactó por teléfono para contarle que en el piso del programa “Intrusos” estaba una mujer, Claudia Zucco (47), revelando el secreto que le contó su madre Lucía Paulina: el actor es su verdadero padre.

La revelación llegó a Claudia cuando ésta tenía 30 años, aunque mucho antes, a los 10, ya se había enterado de que el hombre que la reconoció y con quien vivían en Misiones no era su verdadero padre.

Si bien, Taibo admitió ante Pallares que le hubiera gustado que esto se manejara en el ámbito de lo privado, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla a esclarecer sus dudas a Claudia.

Sobre la historia entre su mamá y Raúl contó: “Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, sabía él de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido saliera. Cuando salió no lo vio más. Después lo buscó durante un año, pero no lo encontró”, relató Claudia, quien tiene 6 hijos.

Por su parte, Pallares agregó: “Él (por el actor) dijo que iba a poner todo lo necesario para conocer la verdad. No recuerda la historia ni nada de ese momento, empezó a hacer memoria con sus parejas. Cree que a los 19 no conocía a Solita y dijo que cualquier cosa que él pueda hacer para que Claudia despeje las dudas, está dispuesto. Pero no entiende cómo no llegó a él de otra forma... Dijo que entendía cómo debe estar la cabeza de Claudia si durante parte de su vida le dijeron que él era el padre y nunca pudo llegar”.

Claudia reconoció que contactó con Marcela Tauro, a través de Instagram porque no encontró otra manera de llegar a Taibo y ya tenía que regresar a Misiones. La periodista reconoció que primero dudó mucho, pero que se conmovió cuando la mujer le dijo que no tenía otra manera de encontrar al actor.

“Ahora quiero saber si soy su hija o no, nada más. Me tengo que sacar una mochila. Tengo un abrazo para él. Y si no es mi papá también, porque es parte de mi historia y le pido mil disculpas...”, dijo, entre lágrimas.

Antes de que la mujer dejara el programa “Intrusos”, Raúl Taibo volvió a comunicarse con el panelista. Le dijo que él también tenía un abrazo para Claudia, y que se someterá a un análisis de ADN. Si se confirmara la filiación, ella de todos modos volvería a Misiones con su familia y seguirá con el apellido de su padre, Zucco. “Mi vida continuará, solo quiero saber si es él”, remarcó Claudia.