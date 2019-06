María Lescano: “Pey” quiso violarme esa noche; le quité el cuchillo e hinqué”

21/06/2019 - 22:57 Policiales

María de los Ángeles Lescano reveló que la madrugada del 12 de noviembre de 2017 su ex pareja, Jorge “Pey” Ibáñez “intentó violarme. Me dijo vamos a estar por última vez. Quiso sacarme la calza y me atacó con un cuchillo. Le quité e hinqué”.

Ante el tribunal y los abogados, la mujer rompió el silencio en las últimas audiencias del juicio oral que puede enviarla a prisión perpetua, según se desprende de los cargos por “homicidio calificado”. O no...

A largo de casi dos horas, Lescano manifestó que la vida junto a “Pey” se tradujo en hambre, palizas, drogadicción mutua, carencias y fugas de su casa a sus pades y hermanos.

Los capítulos más oscuros se habrían dado cuando se prostituyó para llevar dinero y así alimentar a sus cinco hijos.

Por pudor, la homicida bajó los decibeles a los detalles finos de aquellas noches, pero aseguró que no todos los días amó a la vida en su justa medida.

Reconoció que ella también supo drogarse al lado de “Pey” y dejó en claro que todos aquellos excesos la alejaron de sus hijos, pero logró divisar la luz al final del túnel.

Noche fatal

Al recordar esa noche, dijo que “Pey” se presentó sin ser invitado a la casa de sus padres. Aprovechó un instante para encerrarla en una habitación. “Vamos a estar por última vez”, le habría exigido.

“Quiso sacarme la calza. Le dije no. Se puso loco. Sacó un cuchillo y le quité y lo hinqué”.

“Pey” salió a la calle “tomándose el pecho con las dos manos. Después, empezó a tirarme piedras desde la vereda”.

Las luces del nuevo día lo sorprendieron agonizante. Después, lo condujeron al Regional, lo operaron, pero falleció.

Sentencia

Ahora, los jueces tienen en sus manos una gama compleja, mezcla de “homicidio calificado”, con “legítima o exceso en legítima defensa”.

Esa última teoría fue abonada por un testigo que ya declaró días atrás:

“Estuvimos con el ‘drogao’ esa noche. Llevaba un cuchillo que me mostró. Y me dijo voy a verla a la María. Es ella o yo....”, enfatizó.