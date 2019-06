D’Onofrio: “No se me ocurriría tomar mate con Messi”

22/06/2019 - 00:02 Deportivo

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, señaló que no se le ocurriría “ir a tomar mate con (Lionel) Messi o hacerle un regalo” en referencia directa al titular de la AFA, Claudio Tapia.

“A mí no se me ocurría ir a tomar mate con Messi, llevarle un cuadro o hacerle un regalo. Hay que tener una relación cordial, pero donde quede claro que él es el jugador. No que el jugador no sepa o no termine de entender si es el jugador o el presidente”, expresó D’Onofrio en diálogo con Radio Con Vos.

“No tenés que estar con los jugadores, tomar el mate y conversar. Es el modelo de algunos dirigentes entre los cuales está ‘Chiqui’, a quien le tengo un gran respeto; no tengo nada personal. Es un modelo, no es una crítica o queja”, agregó.

Tapia visitó a Messi en febrero de 2018, le obsequió cuadros y tomó unos mates. El encuentro tuvo lugar en Barcelona durante la gira que realizó por Europa el presidente de la AFA.

D’Onofrio también habló sobre Marcelo Gallardo, el entrenador de River, y un posible interés de la AFA para que se haga cargo del seleccionado.

“Mi impresión es que necesita una estructura arriba de que los pasos que se conversan se van haciendo y que no hay superposición de funciones, que cada uno hace lo que le toca y lo que le corresponde. Esto no significa que Marcelo diría que no, me parece a mí que con esta AFA es difícil que sea el técnico”, afirmó.

En cuanto a las razones sobre por qué no lo ve trabajando en la AFA, D’Onofrio, opinó: “En River existe la estructura de la Comisión Directiva y el presidente, pero hay una independencia de Marcelo en relación conmigo y con el mánager, que es Francescoli“.