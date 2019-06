Espert eligió como vice a Luis Rosales, pero el Frente Despertar quedó en veremos

22/06/2019 - 00:20 Política

A pocas horas del cierre de listas, el economista José Luis Espert eligió a su compañero de fórmula: será el periodista Luis Rosales. De este modo, quedó confirmada la boleta que el 11 de agosto competirá en Primarias en representación del Frente Despertar.

En las últimas horas habían corrido versiones que indicaban que el gobierno está presionando para que Espert decline su postulación. Es que en Casa Rosada analizan que en un escenario de extrema polarización, cada voto suma y la contienda podría resolverse anticipadamente en primera vuelta.

En una jugada sorpresiva de último momento, el senador Miguel Pichetto selló una alianza con el partido UNIR, que lidera el dirigente Alberto Asseff y que era el sustento legal con el que preveía inscribir su candidatura presidencial el economista José Luis Espert (ver Pág. 9).

“Al Gobierno, le repito: sigan participando, muchachos. Los plateístas nos pusimos los cortos y armamos partido, tal como ustedes desafiaban. Nos vemos el 11 de agosto”, aseguró Espert en redes sociales.

Rosales fue electo como el diputado más joven de la Provincia de Mendoza en 1989. Dos años después fue designado Secretario de Turismo de esa provincia. En el año 2000 se desempeñó como Agregado Turístico argentino para los EE.UU. y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York.

Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EE.UU., fue profesor de Comunicación Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires.

Además, Rosales trabajó durante años junto al consultor político norteamericano Dick Morris, con quien recorrió el mundo.