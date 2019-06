Dra. Agüero: “En el tema de inclusión nos falta muchísimo, pero es bueno estar en este camino de progreso”

22/06/2019 - 00:47 Santiago

Durante muchos años, la discapacidad fue un tema tabú, y aún hoy, luego de legislaciones y fuertes campañas de concientización a nivel público y privado, la sociedad argentina no ha terminado de manejarlo adecuadamente. Son miles los padres de chicos con discapacidad los que lejos de esconder, comenzaron a hacer cada vez más visible el tema y miran con optimismo la vida.

Carolina Agüero, abogada del fuero local, es mamá de un nene con discapacidad, y una luchadora incansable por la reivindicación de los derechos de todas las personas con estos problemas. Para ello creó la Fundación “La Casita del Árbol”.

Hoy va a presentar su libro llamado precisamente “La Casita del Árbol, una historia de amor”, con el que pretende fundamentalmente “darles un acompañamiento a través de las palabras”.

Momento

Antes de este acontecimiento, la profesional dialogó con EL LIBERAL sobre la situación actual de la inclusión y aseguró: “Como sociedad nos estamos preparando. Veo en la comunidad santiagueña muchos avances en materia de inclusión. Hoy veo cosas que antes no las veía. La naturalización de las diferencias creo que es una cuestión que la sociedad santiagueña lo está asimilando, y me parece que sí estamos avanzando. Nos falta muchísimo, pero el tema es por lo menos avanzar; estar en este camino de progreso”.

“Para que se presente la discapacidad, tiene que existir deficiencia y barreras. Sin deficiencias no hay discapacidad, y eso se ve en la gente que se moviliza en sillas de ruedas. La discapacidad se ve en las barreras físicas y en la actitudinal, que es la mirada del otro, la mirada que señala, que menosprecia, que uno se hace a la idea de que el otro por su discapacidad no va a poder”, analizó respecto de cómo actuamos como sociedad frente a esta problemática.

Comentó que en su libro, además de hablar de las vivencias como mamá, hace referencia “a este nuevo paradigma de la discapacidad”, y habla “de las barreras actitudinales, y las físicas”.

“La presento como un ‘apagar la luz’, donde imaginamos entrar en un lugar oscuro y no saber para dónde ir. Así nos sentimos nosotros cuando salimos. La persona que no tiene discapacidad cuando va a salir no piensa si hay rampa en la confitería. Yo sí lo tengo que pensar. Tengo que pensar si el baño estará en condiciones para que lo pueda cambiar a mi hijo”, relató.

“Está bueno que la sociedad tome conciencia, porque tengas o no tengas un familiar con discapacidad; seas o no una persona con discapacidad, todos somos protagonistas de esta cambio cultural”, sentenció.

Admitió que no esperaba que la presentación del libro tuviese tanta repercusión. Afirmó que lo que más la llena de satisfacción es que “finalmente lo que hace es hablar de discapacidad”.

La presentación del libro será hoy a las 17 en el Fórum

La doctora María Carolina Agüero presentará su libro “La casita del árbol: una historia de amor”, hoy a las 17 en el Fórum, y la entrada será libre y gratuita.

“Hablar de discapacidad es el primer paso de la inclusión. La idea es instalar la temática de la inclusión para la sociedad. Para los papás y familiares de chicos con discapacidad significa darles un acompañamiento a través de las palabras del libro”, dijo Carolina.

La presidenta de la Fundación valoró que “medios como EL LIBERAL y Canal 7, que son los más importantes de la provincia, se involucren y tengan tendencia a hablar de inclusión, porque eso es necesario a los fines de ese cambio cultural que se vive, ya que de esta manera dan visibilidad a los que históricamente han sido invisibilizados”.