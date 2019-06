Se acerca Eduardo Salvio y Alfaro se mostró interesado en Jan Hurtado

22/06/2019 - 00:53 Mundo Boca

El volante de Benfica de Portugal, Eduardo Salvio, arregló de palabra su contrato con el director deportivo de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, por lo que ahora falta que se pongan de acuerdo los clubes para que se convierta en el segundo refuerzo de este semestre.

El primero en incorporarse fue Alexis Mac Allister, cuyo pase es del Brighton de Inglaterra, aunque viene de jugar en Argentinos Juniors.

El “Toto” Salvio, de 28 años, hizo sus comienzos futbolísticos en Lanús. Por razones familiares, está interesado en volver a la Argentina y eso haría posible la transferencia.

Además, el entrenador de Boca Gustavo Alfaro admitió ayer su interés por la contratación del venezolano Jan Hurtado, delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, y “lo quiere tener la semana próxima en el plantel”, revelaron fuentes cercanas al cuerpo técnico.

Gimnasia tiene el 45% de la ficha, un 50% pertenece al grupo empresarial que lo representa y el 5% restante a Deportivo Táchira de Venezuela, club donde se inició.

Allegados al cuerpo técnico xeneize indicaron que Alfaro considera a Hurtado “un jugador distinto” por su versatilidad para jugar como extremo o junto a otro delantero, con más potencia y movilidad respecto de otros más posicionales que tiene Boca en la actualidad. No obstante, de concretarse la transferencia se trataría de “una apuesta a futuro” por posibles futuras ventas. “Está en las consideraciones de Boca, de no ser así, no lo buscarían”, refirieron los voceros consultados.

Esas mismas fuentes destacaron que “es un jugador muy potente, con movilidad, y que puede jugar como un punta solo o, como lo ha hecho, con dos extremos”, algo que admitieron al evaluar “un perfil distinto al que presenta Boca con delanteros más posicionales”.

Alfaro conoce a Hurtado desde sus inicios en Deportivo Táchira. Su llegada dependerá de las negociaciones entre ambos clubes y también con el representante del futbolista, Rodolfo Baqué.

Por otra parte, el cuerpo técnico xeneize espera la recuperación de Darío Benedetto, quien tiene un fuerte golpe en su cadera y ayer trabajó diferenciado con una faja en la cintura.

El delantero sintió una dolencia el miércoles pasado mientras realizaba un ejercicio de potencia en el gimnasio: al momento de saltar un banco, cayó de espaldas al suelo y sufrió un fuerte traumatismo.

Benedetto hará reposo y de estar mejor hoy -o el lunes- se sumará al grupo principal, que ya tiene las ausencias por lesiones de Kevin Mac Allister, desgarrado, y Nicolas Capaldo, con una sobrecarga muscular.

El que ya está recuperado es Frank Fabra, quien también sufría una sobrecarga en el isquiotibial derecho. El lateral colombiano ayer practicó en forma normal con el resto de sus compañeros.

Boca entrenará esta tarde nuevamente en doble turno y hoy lo hará desde las 8 en el predio del Hotel Sofitel, en la localidad bonaerense de Los Cardales.

En las próximas horas se decidirá si el plantel boquense seguirá hasta el 29 de junio en Los Cardales, para concluir la primera fase de la pretemporada en ese lugar, o si jugadores y cuerpo técnico se trasladan al centro de entrenamientos de Ezeiza, o al viejo y conocido predio de Casa Amarilla.