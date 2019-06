Luis Leguizamón: “Tenemos que jugar con tranquilidad”

22/06/2019 - 00:58 Deportivo

Restan pocas horas para que Güemes defina el ascenso al Federal ante Deportivo Achirense, de Entre Ríos. En el primer encuentro de la serie final del Torneo Regional Amateur, el Gaucho cayó por la mínima ventaja y mañana desde las 19 tendrá la posibilidad de cambiar la historia ante su gente.

En ese contexto, el delantero “gaucho” Luis Leguizamón manifestó que deben mantener la tranquilidad para no pasar sobresaltos.

“Estamos a pocas horas de un partido trascendental para nosotros, la gente y el club. Trabajamos ultimando detalles con la intención de no dar ningún tipo de ventajas y siendo inteligentes. Tenemos 90 minutos para revertir la serie”, fueron las primeras palabras de Leguizamón en su diálogo con EL LIBERAL.

La visita vendrá a defender la ventaja obtenida tras el 2 a 1, y Leguizamón reconoció que a pesar de estar a un gol de los penales, intentar buscar el empate puede ser peligroso.

“Un gol de diferencia a veces no es mucho, pero a la vez puede ser peligroso. Tenemos que jugar con tranquilidad”, remarcó.

Consultado sobre una posible impaciencia de la gente si el primer gol de Güemes no llega rápido, el “Negro” aseguró que su público sabe que dejarán todo para dar vuelta la historia.

“Si de algo estamos seguros, es que los hinchas saben que vamos a buscar el resultado desde el principio. Siempre nos apoyaron. Nunca nos insultaron y de nuestra parte debemos mostrar autoridad, como lo hicimos ante Vélez que caímos en el primer partido y luego nos propusimos jugar bien y nos sobrepusimos. Tenemos que buscar el primero, antes que el segundo. Eso tenemos que tener en claro”.

En su exitosa trayectoria, Leguizamón tuvo la posibilidad de enfrentar varias definiciones. Reveló que no siente ansiedad y que trata de disfrutar del momento.

“No siento ansiedad. Trato de disfrutarlo al máximo. Me tocó jugar muchas finales, en las cuales ganamos la mayoría. Trato de mantener la tranquilidad para llegar de buena manera al partido. Confío mucho en mis compañeros y en que vamos a revertir la situación”, deslizó.

“Si me pongo a pensar, es increíble. Soy un agradecido del fútbol por todo lo que me hizo vivir. Me toca jugar otra final por el ascenso y trato de disfrutarlo. En el fútbol, los momentos buenos son muy pocos”, añadió el jugador que busca su quinto ascenso con equipos de la provincia (lo logró con Central Córdoba, Comercio Central Unidos, Vélez de San Ramón e Independiente de Fernández.

Para el encuentro de mañana, el entrenador Pablo Martel no podrá contar con el mediocampista Raúl Zelaya, y aunque Leguizamón lo lamentó, aseguró que en el plantel hay jugadores para reemplazarlo.

“Es una baja importante por lo que aporta al equipo desde su juego. Pero son cosas que pasan en este deporte y tenemos compañeros que pueden cumplir su función y que lo harán de buena manera. Es un plantel con jerarquía. Le toca a “Mati” (Matías Rojas) y todos sabemos la clase de jugador que es”, reconoció.

En relación al primer partido, el delantero manifestó que es complicado hacer un análisis.

“Es difícil sacar algunas conclusiones del primer partido. Se presentó de una forma particular, en una cancha donde no se podía jugar. El que cometía los errores lo pagaba caro. Lamentablemente nos tocó a nosotros y el domingo (por mañana), tenemos que salir a arriesgar, pero siendo cautos”, contó.

Apoyo ferroviario

Leguizamón surgió de la cantera de Central Córdoba y fue en ese club donde disputó más partidos. Ante ello, el “Negro” reveló que recibe afecto y deseos de ascenso por parte de simpatizantes del clásico rival.

“Siempre que me cruzo con hinchas de Central Córdoba me felicitan y me desean el ascenso con Güemes, agradecidos por el paso que tuve por el club. Eso me pone contento porque a pesar de estar y defender a Güemes a muerte, soy un hincha más de Central”, contó el goleador.

Por último, Leguizamón dejó un mensaje especial para los fanáticos de Güemes.

“El hincha de Güemes es único. El domingo vimos mucha gente, que bajo la lluvia y con la certeza de que nos los dejaran entrar fueron igual, caminando por el medio del barro. El sacrificio que ellos hacen, nos obliga a regalarle una alegría. Debemos devolverle ese afecto con un ascenso”.