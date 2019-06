Makhoul anhela llevar al “Gaucho” a otra categoría

22/06/2019 - 01:00 Deportivo

El presidente de Güemes, Eduardo Makhoul, palpita la definición de mañana entre su equipo y el Deportivo Achirense. A pesar de que el club entrerriano se impuso por la mínima en el primer juego, el titular “gaucho” confía en poder dar la vuelta la serie y quedarse con el ascenso, teniendo en cuenta la buena campaña de local y por el apoyo masivo de su público.

“Un gol de diferencia es una ventaja, pero nada que no se pueda romper. En los partidos de local, Güemes los ganó con diferencia de tres o cuatro goles. En el primer partido en Entre Ríos jugamos en una cancha llena de agua y lo aceptamos, porque si no debíamos quedarnos una semana allá. No estaba apta para jugar. Pero creemos que sacamos un buen resultado”, manifestó Makhoul en su dialogo con EL LIBERAL.

“Se pueda ganar, empatar o perder, pero tengo mucha confianza en el técnico, en el equipo y en la gente que va a acompañar. Es un trabajo que iniciamos en noviembre y queremos coronarlo el domingo con un ascenso. Este trabajo debe dar sus frutos”, completó el directivo.

La fe que deposita el máximo dirigente gaucho se agranda por el marco que presentará el estadio.

“Le gente de Güemes irá temprano a la cancha y se hará sentir, en un estadio donde entrar más de quince mil personas. Muchos rivales nos dijeron que no es fácil ganar en nuestra cancha porque la gente se hace sentir”, confió.

Se estima que mañana el “Jiya” Miranda lucirá repleto y el presidente aconsejó a sus hinchas concurrir con tiempo al estadio. Advirtió que se venderán entradas anticipadas.

“La venta de entradas se habilitará a las 11, para que la gente pueda ir a comprar de manera anticipada, para entrar temprano al estadio”, manifestó.

Populares, jubilados y menores tendrán un valor de $200, mientras que las plateas costarán $300. El ingreso para el público estará habilitado desde las 16.