“Tortuga” Deck: “Este momento es para disfrutar”

22/06/2019 - 01:03 Deportivo

Cada vez está teniendo más protagonismo en el equipo y ayer se dio el gusto de ser campeón de la Liga Endesa. Gabriel Deck está soñando despierto. Ayer, tras la victoria decisiva ante Barcelona Lassa, el oriundo de Colonia Dora, destacó el presente personal por el que está atravesando y recordó a su provincia.

“La verdad que estoy muy contento. Poder salir campeón en mi primer año con el equipo es algo increíble. Me pone muy feliz”, dijo en primera instancia el ex alero de Quimsa y San Lorenzo.

“Este título se lo quiero dedicar a toda mi familia. A toda Colonia Dora y a mi provincia Santiago del Estero. A mis amigos y a la gente que a uno siempre lo apoya”, expresó un emocionado Gabriel Deck.

“Lo importante en este año para mí era poder sumar minutos y tener el protagonismo que el entrenador considere. La verdad que todo el año lo pude conseguir. Tuve minutos y fue importante en lo personal. Como equipo, lo coronamos con este título que me pone muy contento. Este momento es para disfrutarlo, por el esfuerzo que hemos hecho”, aseguró el santiagueño, flamante campeón de la Liga Endesa con el Real Madrid.

Por último, “Tortuga” Deck se refirió a su compañero, el cordobés Facundo Campazzo, elegido MVP de las finales.

“Facu se pasa. A mí no me sorprende todo lo que hace, porque lo veo en el día a día. Es un enorme jugador y me pone contento que le hayan dado este premio MVP de las finales. Se lo merece”, cerró ayer “Tortuga” Deck.