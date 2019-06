La fecha por el torneo Oscar “Puma” Cortez se jugará en Coinor

22/06/2019 - 10:19 Interior

CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor de Frías, se disputará hoy la séptima fecha del certamen denominado Oscar “Puma” Cortez.

Esta competencia es coordinada por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de la “Ciudad de la Amistad”. Se recuerda que los líderes son Atlético Quirós y Deportivo Choya (último campeón) que acumulan 14 unidades.

El fixture arrancará a las 12.30 y tendrá el siguiente orden de partidos: Ferroviarios vs Farmacia del Rosario; La Casa del Plomero vs Deportivo Choya; Panificadora La Deseada vs Aoma; Icaño vs Veteranos; Los Amigos vs Atlético Quirós; Atlético Triángulo vs Panificadora La Suecia y F-6 Multipespacio vs Los Canarios.