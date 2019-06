“Mono” Fabio: “Es mucho más valioso llenar el corazón que el bolsillo”

22/06/2019 - 21:08 Pura Vida

Martín Alejandro “Mono” Fabio, líder del conjunto Kapanga, participó de la cuarta edición del espectáculo solidario Festival Malegría, del cual es padrino.

El objetivo de este show fue recaudar fondos para ayudar a la Asociación Santiago Azul TEA (Trastorno de Espectro Autista).

El Festival Malegría está organizado por Carlos “Cacho” Navarro y Judith Frágola, padres de Andrés, un joven santiagueño que amaba la música y falleció por un tumor en la cabeza.

La cuarta edición coincidió con la fecha del cumpleaños de Andrés.

El recientemente declarado “Ciudadano Ilustre” de Quilmes, ciudad de donde es oriundo el “Mono”, previó al show que brindó con su hijo Tobías Fabio, habló con Carlos “Cacho” Navarro y Judith Frágola, padres de Andrés, y con Patricia Zipolo, representante de la Asociación Santiago Azul TEA.

¿Cómo te sientes al participar de un evento en donde se prioriza la solidaridad?

Primero, un honor de poder apadrinar a esta familia (Navarro-Frágola) que perdieron un hijo e impulsaron el Festival Malegría. Lograr esto como un incentivo para seguir adelante, y lo que significa la Malegría, realmente es admirable. Me enorgullece ser un poco como el intermediario entre el ser que no está, que es lo que me une con la familia de Andrés. Andrés tenía una misión y yo soy un poco el vocero. Es lo que siento a flor de piel. Es la cuarta edición, la primera vez que vengo y justo en el cumpleaños de Andrés. Todo tiene un significado y por algo las cosas se dan. Feliz de que me convoquen, de estar con mi hijo y compartir esto con mi familia. Tener la solidaridad como estandarte, a uno le llena el corazón más que el bolsillo. Es mucho más valioso llenar el corazón que el bolsillo.

¿Qué sensaciones te han generado cuando fuiste elegido como padrino?

Es muy loco. Cuando armé la banda, nunca pensé que me iban a pasar este tipo de cosas. Como la de Andrés, me acercan miles de historias. Diría que hasta siento como una presión al decir que esta gente está confiando en mí. Esas conexiones con la gente las hacen mis canciones. Todo el nexo tiene que ver con la música. Seguimos haciendo nuestro camino con la música. Son veinticuatro años. Es un montón de tiempo recorrido y experiencias. Ahora, estamos preparándonos para grabar canciones nuevas y seguir en el mismo rumbo.

Uno escucha tus canciones, y lo primero que se destaca es alegría. En un mundo cada vez más convulsionado, ¿cuánto cuesta llevar ese mensaje?

Nosotros, a la diversión, lo tomamos como una forma de resistencia. Tenemos muy en claro que lo que hacemos nosotros forma parte de un entretenimiento. La música, básicamente, es eso, un entretenimiento. Después, tratar diferentes emociones, sensaciones, la música no deja de ser un entretenimiento.

¿Resistir para vivir o para generar cambios?

Resistir para sobrevivir. Ni siquiera para vivir, resistir para sobrevivir. Vivimos en un mundo hostil, en un país hostil, cada vez más hostil, con cada vez menos chances, cada menos posibilidad, cada vez menos oportunidades para todo, para el que emprende cualquier tipo de proyecto. Se convierte un poco en una selva, de volver a la época primaria de la historia. No sé si será camino a eso. El día que apaguen el botoncito de internet ahí nos daremos cuenta de lo loco que estamos.

Los artistas

Además del “Mono” y su hijo, también participaron del espectáculo Álvaro Otinetti, Shute Reggae, Sefirot, Astilla Rock, Lagartos Dub, Soles y Lunas, ChechoCachan, ballet Potros del Tiempo, entre otros.

Institución beneficiada

Patricia Zipolo, representante de Santiago Azul TEA, agradeció a la familia Navarro-Frágola, como también al “Mono”, por la colaboración de la institución beneficiada. Santiago Azul TEA no cuenta con un lugar propio de encuentro. Lo donado será para la construcción o alquiler de un lugar físico en el cual desarrollar diversas para los niños con trastorno de espectro autista.

“Soñamos con un espacio donde todo papá que reciba el diagnóstico de su hijo por primera vez puedan acercarse y ser acompañado, contenido y orientado por los que ya tienen larga trayectoria con el autismo”, dijo Patricia. l