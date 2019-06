Soledad Pastorutti quiere más “rock”

22/06/2019 - 21:11 Pura Vida

S oledad Pastorutti consideró que el cordobés Paulo Londra, el cantante argentino más escuchado en el mundo, “tiene algo muy especial”, manifestó su favoritismo por la española Rosalía y dejo abierta la posibilidad de darle más espacio al proyecto “Los Socios del Rock”.

En una charla con Télam, la santafesina relató la “sorprende mucho lo que eligen” sus hijas de 9 y 6 años para escuchar y señaló que “las dos están copadísimas con Rosalía y eso me parece genial y eso también las lleva, como estudian danzas clásicas. Hay una conexión con mi mamá que es profesora de danzas clásicas y flamenco y cuando era chica escuchaba mucha música española en casa. Me gusta eso que se genera”.

¿Les gusta Londra?

Les gusta Paulo Londra y me parece bien que les guste Paulo Londra. Me parece que Paulo tiene algo muy especial, le veo algo. Me llama la atención, no es un tipo común. No soy de las personas que dicen “todo lo que hay ahora está mal”, yo tengo mucho que aprender y esto se moviliza todo el tiempo.

¿Cuánto te dejó desde lo personal y desde lo artístico lo de los Socios del Rock?

Yo me quedé con las ganas todavía, creo que es un proyecto que puede seguir. Reconocí canciones que conocía desde muy chica, pero que encontré una segunda intención en las canciones. Sobre todo en “Yo no quiero volverme tan loco” de Charly García, que me parece el Cambalache de estos tiempos. Yo leo la letra, y ¿cómo puede escribir una cosa así? Las cosas que nos dice como sociedad y sin estar plantado en ningún lugar extremo, es tan de sentido común... Esa canción me despertó a mí montones de cosas y me dio hasta una envidia sana de decir “¿cómo no se me ocurre a mí ser tan clara?”. Charly es uno solo, ¿no?

Creo que redescubrí canciones que al redescubrirlas a otra edad con otro análisis cobraron un valor mucho más grande y tranquilamente pueden formar parte de un repertorio folclórico. Como nos representan como sociedad y el folclore siempre ha tenido esa capacidad, no me sentí ajena a decir esas cosas. Después a lo último en Mar del Plata agregamos la de Calamaro, Alta Suciedad, que la elegí yo porque me encanta la letra.l