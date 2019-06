FÚNEBRES | 23 de junio de 2019

22/06/2019 - 21:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Mercedes del Valle Ramírez

- Nelly Mabel Rodríguez (Clodomira)

- Hipólito Morales (La Banda)

- Víctor Marcelo Acosta

- Horacio Esequiel Robles (Los Quiroga)

- Juan José Juárez (Loreto)

- Félix Rosales (Las Termas)

Sepelios Participaciones

ACOSTA, VÍCTOR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Sus hijos Mari, Negra, Eduardo, Julio, Ramón, Gustavo, Mabel, Marta, Norma, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 15 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo Rivadavia 1546 Bº Rivadavia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni, sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan con pesar el fallecimiento de Cecilia y acompañan a su familia rogando por su cristiana resignación en tan doloroso trance.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Sus compañeros del Banco Hipotecario S.A participan con hondo pesar su fallecimiento y rezan a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos, sus respectivas familias acompañan a Hugo y a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Ana María Serrano, Juan Manuel Suffloni y Andrés Argañarás participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Hugo y Marcelo. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Rolando H. Martínez y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña al Ing. Hugo Argañaras en este momento de dolor.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Dra. Delia Raab de Alvarez participa su fallecimiento y acompaña al Ing. Hugo Argañarás en este momento de dolor.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Mercedes Achával de Guzmán Olivera, José Manuel Achával, Sara Achával de Ferreyra, María Susana Achával de Ferreiro y Luis Eduardo Achával y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y hermanos en estos momentos de dolor, rogando por su descanso eterno.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Cristina Fattor y familia, acompañan en este momento a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Con mucho pesar, Argentina Mateo de Brizuela y flia participan su fallecimiento. Como de la familia abrazan con gran dolor y cariño al ingeniero Argañarás, su querida esposa Lita y flia, rogando la bendicion de Dios por su consuelo y resignación cristiana.

ARGAÑARÁS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Tus amigos Dr. Jorge Raúl Abdala y Rosy Silighini de Abdala lamentamos tu inesperada partida. Acompañamos en el dolor a tu esposo e hijos, hermanos Marcelo y Hugo. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. La familia Molinari y personal de Óptica Molinari participan el fallecimiento con gran dolor del querido Gordo y acompañan a su familia.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Héctor Audino Zerda y familia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Emilio. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Juan C. Azar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEMES, CARLOS EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/19|. Sus vecinos: Dr. Jorge Raúl Abdala y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su madre y hermanos. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, DIGNA EMÉRITA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Sus consuegros Olga Azucena y Pedro Enrique Secco, sus hijos Marcia Lorena, Enrique Carlo y Roxana, Franco Javier, Florencia Daniela y José, nietos Mauro Exequiel, Agostina y Mateo, con profundo dolor participan su fallecimiento. Acompañan a todos sus hijos y fliares, en estos momentos. Elevan oraciones por la paz de su alma y resignación a la flia.

PAZ, GUSTAVO MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Dora Angelica González, despide con gran pesar a su amigo, distinguido colega y hombre de bien. Acompaña a su querida flia. en estos momentos de dolor y eleva oraciones por la paz de su alma y cristiana resignación para sus seres queridos.

RAMÍREZ, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Sus hijos: Mario, Patricia y Romina, sus nietos: Lucas, Rodrigo, Emanuel y Benjamin, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Su tío Lalo Salvatierra, hijos de corazón; Magalí., Lili y Ariel, Chichí, Horacio y Sandra, nietos Agustin, Mariana, Milagros, Camila, y Pia., Sobrinos Maria Esther, Gustavo, Fredy y Mónica, Priscila e Ignacio, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, VICENTA (Vicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|.

Eduardo Burgos, Elba Salvatierra e hijos, lamentamos profundamente tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

SALVATIERRA, VICENTA (Vicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|.

Josefa del Carmen Apodaca de Armas, sus hijas Noemí, Graciela y Silvia con sus respectivas flias., acompañan con afecto a sus vecinos y amigos por la partida de Vicenta. Ruegan oraciones por su eterno descanso y la pronta resignación de sus seres queridos.

SALVATIERRA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Delia Santucci de Zambón, sus hijos Mariela y Fernando con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma.

SALVATIERRA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Amanda Herrera, sus hijos koky, Héctor, Daniel, y Fernanda, participan el fallecimiento de su vecina y amiga. Acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Jorge Charriol y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Su sobrina Maria Adriana Flaja Morelini, sobrino político Fernando Bonifacini, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Siempre te recordaremos con cariño.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Su sobrina Silvia Flaja, Raúl, Ignacio, Nicolás y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Su sobrino Dr. Carlos Guillermo Flaja Morellini, su esposa Dagmar Zimmer y sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilli participan su fallecimiento y despiden con cariño a su querida Chicha y elevan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Norma, Susana y Andrea Umbides participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. "El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza". Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañamos a Alejandro y familia con inmenso amor en este doloroso momento. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. José Isa Assan, Delia Leon de Assan acompañan en el dolor a su hijo Alejandro, su hija politica Cristina, nietos y familia. Elevan oraciones en su memoria,

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. El grupo de amigos "Juntos en la vida", participan con dolor el fallecimiento de su amiga Chicha. Elevan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Dres. Abraham Camilo Brahim., Camila Mahmud de Brahim, sus hijos Dres. Claudio y Milo Brahim., participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en estos difíciles momentos a su hijo Alejandro y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Zuni Assis de Retamoza y Luis Assis participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Chicha y elevan oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Pity Filossi de Flaja y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. José Luis Flaja, su esposa Adriana Congiu, sus hijos Javier Leandro Flaja, Fernanda Flaja y Paula Flaja participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Héctor Gustavo Flaja, su esposa Valeria Carabajal, su hijo Matías Flaja, sus hijas Camilia Flaja y Aldana Flaja participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Mofid, Vanessa y Sharlott lamentan profundamente el fallecimiento de la querida "mamá Chicha" y acompañamos a nuestro amigo Alejandro Flaja y familia. Elevamos oraciones en su memoria, que descanse en paz.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Mario Ayuch, su esposa Teresita Tanus, sus hijos Mario Jorge, Daniel, Guillermo, Raúl y Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias y su sobrino Basel Al Saloum participa e fallecimiento de la querida tia Chicha. Abrazamos fraternalmentee a su hijo y familia y los acompañamos en este momento de dolor.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Sara Liliana, Maria Amelia y Jorge Zuain con sus respectivas familias participan su fallecimiento.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Personal de Buby Niños y estacionamiento Ale acompañan al señor José Alejandro Flaja por la pérdida de su Sra. madre. Luciana, Florencia, Daniela, Silvia, Roxana, Gustavo y Alberto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Dra. Silvia Verónica Chazarreta acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Roxana Chazarreta, Alberto y Eunice acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VALENTI DE FLAJA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Víctor Hugo Chazarreta, e Irma Carolina Villagrán de Chazarreta elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para su familia.

VÉLIZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. "Que el Señor la cubra con su manto de misericordia y la proteja con su mirada". Su hija Mary Zárate, su nieta Verónica Buena y bisnieto Lucas participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". Su hija Noni Zárate e hijo pol. Carlos Lacube, sus nietos Yudith, Carlitos y Matías y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más alla de la muerte". Su hijo Cacho Zárate, hija pol. Elda La Fuente, sus nietos Negro, Magalí y Dani, sus bisnietos y taratanietos participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Sus hijos, Noni, Mari y Cacho, h pol, Carlos y Elda, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos y demás familiares, sus restos son velados en calle Plata 162 S/V y serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

VÉLIZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su nieto Walter Buena, su esposa Pamela Guzmán, sus hijos Franco, Nahir y Lautaro participan con mucho dolor su fallecimiento. rogamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ALEGRE, ARMANDO HONORIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/17|. Esposa, hijos, hijos pol. nietos y bisnietos invitan a la misa que realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santo Cristo Bº Libertad, con motivo de cumplirse 2 años de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en us memoria

FRANCO VDA. DE ROMANÍ, BLANCA ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/16|. Querida mamá, hoy se cumplen 3 años que no estás conmigo, pero sé que sos feliz, al lado de quien en vida veneraste que es Dios. Me dejaste esa enseñanza tan hermosa, de ser creyente y te lo agradezco tanto. Mamá, no hay un día que no te nombre, estás en mis oraciones diarias y eso me da fuerzas y me siento protegido, porque sé que desde donde estas me cuidas. Gringuita, te extraño, te amo, gracias eternas por haberme dado la vida. Muchos besos mamá, descansa en paz. Hoy se realizará una misa en tu honor en la Catedral Basilica a las 20.30 hs. Tu hijo Pepe Romaní, hija politica Nora Moya, tus nietos y bisnietos.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Hijo mío: Quisiera no llorarte más, porque se que no te dejo descansar pero mi vida cambio desde ese día, mi corazón se partió en mil pedazos y una parte de mí también se fue contigo. El todo, el absolutamente todo, se convirtió en una enorme nada desde que no estas. Te amamos por siempre, tus padres, Luis y Negry ; tus hnas Ale y Fabi ; tu hija Zafi, tu sobrino Rodri y tu abu Pila, invitan a la misa que se realizara hoy a las 19:30 hs en el Santuario de Sta Lucía con motivo de cumplirse 7 años y 6 meses de su partida. Besos al cielo.

NIEVA VDA. DE ROMANO, HERLINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/19|. Sus hijas Chochi y Eve, sus hijos políticos Fredi Lucatelli y Héctor Juárez, sus nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia La Inmaculada con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

TEJERINA, FLAVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/19|. Sus tíos Kido y Juan Urquiza y Negrita y Hugo Torres, primos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa al cumplirse nueve dias de su fallecimiento quse oficiará en el santuario de Santa Rita, hoy a las 20 hs para rogar por el etero descanso de su alma. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PÁEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. Siempre queda una silla vacía, porque en los mejores momentos nos dejaste espiritualmente, nosotros recordamos que nos decías "yo soy la Tere Nazer". Gracias a vos que me decías "sé perseverante y triunfarás" y me diste una flor muy querida por vos, siempre te recordamos cuando escuchamos algunas canciones en el resto bar y te tenemos en la mente. Tus amigos que nunca te olvidarán Luis Espinillo, Sara Rojas y que Dios tenga en la gloria.

Responsos

----------------------------------------

LUNA, RAFAEL ALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su esposa Elena, sus hijas Carmen, Mari, Silvia, Caudia, Sole, Cristian y Brenda, nietos y bisnietos invitan al responso que se oficiara el 23/6/2019 a las 16 hs en el Parque de la Paz, al cumplirse el 1er aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Padre querido, esposo amado, fuiste nuestro mejor ejemplo y orgullo. Fuiste un gran esposo y compañero. Siempre estarás en nuestrros corazones. Quye brille la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos y nietos.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Su esposa Lidia, sus hijos Poly, Verónica, Miguy y Mariano, su hijo politico Abraham y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Sala velatoria calle Belgrano, La Banda y serán sepultados a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Su esposa Lidia Argentina Aragón, sus hijos Marta, Mirta, Mario, Estela, Verónica,Miguel y Mariano, h/pol, Luis y Abrahan, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 L.B (S/v). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Sus hijas Mirta, Maria E, Estela y Martha, su hijo politico Dr. Luis H. Luna, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) 22/6/19|. Su sobrina Gely Morales, su esposo Carlos Gerez y sus hijas participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Sus cuñados Carlos Aragón y Juan Aragón y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Manuel A. Luna y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, MARIANO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/19|. Dra. Beatriz López y Dr.Horacio Mishima participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROLÓN, HIPÓLITO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Querido papá, tu ausencia es un dolor fuerte que pega todos los días. Aunque tu voz y tu andar se hayan apagado en la casa, volverán a encederse siempre en nuestros corazones. Al cumplirse un mes de tu partida a la casa del Señor, tu esposa, hijas y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Cristo Rey,

SANTIN, FANNY BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/19|. Amor, que Dios te cuide y vivas en gloria eterna. Se invita a la misa en su memoria el domingo 23/6/19 a las 20 hs en iglesia Sgo. Apostol de La Banda. Su esposo, amigo, compañero Ruben Salazar, sus hijos Lolita, Nancy, Karina, Alvaro, Natalia, Cecilia, sus nietos Facundo, Valentin y Constanza, sus hermanos.

YOLDE, ORLANDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/16|. Querido tío Cacho qué difícil es vivir, sin vos, te extrañamos en cada momento, solo nos queda agradecer por todo el amor y protección que nos dabas. Tu esposa Carmen, tus hijos Noelia y Roberto y flia, invitan a la misa hoy en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs y ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MONTE DE VIOTTI, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. Su esposo Roberto Viotti, sus hijos Roberto, Marisa y Mario, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a participar al responso que se realizara hoy 9 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CONCHA, MANUEL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Su esposa Gladis Evelia Acuña, su hija Nora Beatriz Acuña, sus nietos Emanuel, Wilson, su hna Telma y demás familiares. Sus restos Serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Beltrán ( Dpto Robles). Cobertura Org. Norcen Srl.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Elena Leyba y Vicente De Arcos, sus hijos Francisco, Nicolás y Rocio participan su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

FERRERO DE MONTI, AÍDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/19|. Julio M. Palacios y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUÁREZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Su Madre Faustina Juárez, su hijo José Antonio, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11.00 en el cementerio de Loreto.. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROBLES, HORACIO ESEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Su esposa Mayra Suarez, sus hijos Braian, Juliana y Delfina, sus padres Hugo Robles, Alicia Barraza, hermanos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16.00 hs en el cementerio de los Quirogas . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

RODRÍGUEZ, NELLY MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. Sus hijas Nancy, Maria de los Angeles y Melina, su hijo politico Hector, sus nietos Lucas, Mica, Gabriel, Franco. Cecilia, Nazareno y Amira y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira. Caruso Cia Arg. de Seguros EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS DE CARABAJAL, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Gustavo Garnica y flia.,acompañan a su amigo Alejandro Carabajal en este dificil momento,elevan oraciones a su nemoria.

ROJAS DE CARABAJAL, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. Asociación Civil de Fomento vecinal "San José Obrero", acompañan a su secretario Alejandro Carabajal, por el fallecimiento de su Madre. Gustavo Garnica (presidente), Luis Bonahora (tesorero).

ROSALES, FELIX (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rotary Club Termas de Río Hondo, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus familiares y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad, en este triste momento. Elevan oraciones por la paz de su alma. Las Termas.