Crece en convocatoria y calidad el fútbol femenino en La Banda

22/06/2019 - 22:03 La Banda

El Torneo Apertura de Fútbol Femenino 2019, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, comenzó con enorme expectativa de jugadoras y simpatizantes que animaron la primera fecha.

Este primer capítulo de una liga que crece cada temporada con convocatoria y en calidad, dejó como ganadores a los siguientes equipos: En la Zona A, Las Tiburonas y Campeonas del 28. Zona B, Deportivo Griselda y Cruz Azul. Zona C, Las Aliadas y Las Fieles. Mientras que en la Zona D, Las Botineras y Platense (A).

Goleadoras

Las goleadoras de la primera fecha son: Eliana Pérez (Las Botineras) con 4 goles, Valentina Noriega (Platense F. C. (A) 2 goles, Yudith Guzmán (Deportivo Griselda) 2 goles y Daniela González (Las Tiburonas) 2 goles.

La segunda fecha del Torneo Municipal de Fútbol Femenino se programó para los días viernes 21 y lunes 24 de junio en la cancha del Patinódromo Municipal, situada sobre avenida San Martín.

El viernes se enfrentaron: Las Fieles vs. Las Aliadas; 21.35 Las Fanáticas vs. Santa Rita; 22.10 Alto Verde vs. San Isidro; 22:45 Las Argentinas vs. Tévez F. C; 23.20 Nueva Junta vs. Rincón Sparta (A) y a las 23.55 Irma F. C. (B) vs. Platense F. C. (A).

Lunes

El lunes los enfrentamientos serán desde las 20: Las Tiburonas vs. Deportivo 25 de Mayo; 20.35 Rincón Sparte (B) vs. Las Fiorentinas; 21.10 Platense F. C. (B) vs. Deportivo Griselda; 21.45 Cruz Azul vs, 17 de Octubre; 22.20 Estrella Cantoni vs: Atenea; 22.55 La Selección vs. Las Botineras; 23.30 Irma F. C. (A) vs. Juventud de Amigas; 00.05 Campeonas de 28 vs. Las Únicas.l