Cuando mi autoestima está baja

23/06/2019 - 00:21 Santiago

La autoestima es muy importante para el desarrollo de las personas, en todas sus etapas. Esta se comienza a establecer desde las fases tempranas del desarrollo y se consolida en la edad adulta, en la que el sujeto con una buena autoestima será capaz de afrontar las distintas adversidades que se le presenten.

Sin embargo, es relativamente habitual que las personas tengan problemas en este aspecto. “Me siento inferior a los demás” resulta un pensamiento frecuente, una consecuencia de que algo ha ido mal durante el establecimiento de la autoestima. En todo caso, con el hecho de haberlo notado ya hemos dado el primer paso a la hora de conseguir un autoconcepto más sano. En este caso les comentaré a continuación lo que debemos hacer en estos casos, y algunas de sus posibles causas. La autoestima es una de las variables psicológicas más importantes para la salud emocional, el bienestar y es clave en nuestra relación positiva con el entorno.

Pero, por desgracia, no todo el mundo posee una autoestima adecuada. Muchas personas, independientemente de si asisten o no a psicoterapia, sufren los efectos de tener una baja autoestima. Afortunadamente, esto es algo que puede ser cambiado.

Los estudios aseguran que este aspecto tan importante de la personalidad no es algo estático, sino que puede variar a lo largo de la vida de una persona, su desarrollo depende aproximadamente en un 30% de factores genéticos , y el resto, es decir un 70%, depende del entorno y de las experiencias que nos ha tocado vivir. Por eso es muy importante tratar de vivir bajo una autoestima adecuada y así hacer nuestra vida mucho más saludable a nivel emocional y psicológica, sin los prejuicios y perjuicios que nos trae el sentimiento de inferioridad, debido a una baja autoestima.

La relación entre autoestima baja y equilibrio emocional

La autoestima baja es un problema real al que se enfrentan muchas personas, porque puede afectar negativamente a las distintas áreas de su vida. De manera resumida, la autoestima baja causa sufrimiento e impide lograr muchas de nuestras metas o deseos. Las pautas negativas de pensamiento asociadas a la baja autoestima (por ejemplo, pensar que todo lo que haces te va a ir mal) pueden provocar problemas graves de salud mental, como depresión o ansiedad. La autoestima baja es paralizante, y hace que sea difícil probar cosas nuevas o llevar a cabo las distintas tareas del día a día, así como iniciar un nuevo hobby o buscar trabajo. Esto impide vivir la vida que uno quiere, y lleva a la frustración y al malestar al cabo del tiempo. Quien se encuentra en esta situación y quiere salir de este espiral negativo, solamente si realiza un duro trabajo de autorreflexión y reconoce su nivel de autoestima podrá mejorarla y, por tanto, incrementar su bienestar. En algunos casos, la persona no puede lograrlo por sí sola, así que será necesario acudir a un neuropsicólogo especialista en psicoterapia cognitivo-conductual. Aún y así, es la persona que quiere cambiar quien ha de esforzarse para lograrlo, puesto que el neuropsicólogo sólo facilita las herramientas para el cambio.

¿Qué causa baja autoestima?

Los pensamientos que tienes sobre ti mismo parecen realidades absolutas, pero no dejan de ser solamente opiniones. Se basan en las experiencias que has tenido en la vida, y los mensajes que estas experiencias han aportado para que formes una imagen de quién sos. Si has tenido malas experiencias, es probable que la valoración sobre vos mismo sea negativa. Las experiencias cruciales que ayudan a forjar estas creencias negativas o positivas sobre nosotros mismos es muy posible (aunque no siempre) que ocurran en edades tempranas. Lo que has visto, sentido y lo que has experimentado durante la infancia y la adolescencia, en tu familia, la escuela o la comunidad en general tienen un efecto determinante a la hora de valorarte a vos mismo en el futuro. Los ejemplos que puedo citar de estas experiencias se las comentaré para su mejor entendimiento.

v Castigo sistemático o abuso.

v No cumplir con las expectativas de sus padres.

v No cumplir con las expectativas del grupo de las amistades y los compañeros.

v Ser el “chivo expiatorio” de otras personas en momentos de tensión o angustia

v Pertenecer a familias o grupos sociales caracterizados por la falta de afecto y el desinterés.

v Ser tratado como la oveja negra de la familia o la escuela

Problemas neuropsicológicos asociados a la baja autoestima

Además de las causas anteriores, en ocasiones, las valoraciones negativas sobre uno mismo vienen provocadas por experiencias negativas que han sucedido más tarde en la vida. Por ejemplo, rupturas de pareja dolorosas o relaciones abusivas, estrés persistente, bullying o mobbing, etc. Por tanto, la relación entre problemas neuropsicológicos y autoestima es una realidad. Muchos de los problemas neuropsicológicos y psicoemocionales están asociados a la baja autoestima, y es por esto uno de los motivos más frecuentes de consulta psicológica. Y puesto que la autoestima puede causar otros tipos de problemas (depresión, trastornos de la alimentación, adicciones, ansiedad, etc.), es necesario tomar medidas al respecto. l