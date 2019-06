Deja de ser tu peor enemigo

23/06/2019 - 00:23 Santiago

La autoestima baja está muy relacionada con cómo valoras y reaccionas a las cosas que suceden.





1 Ponte objetivos realistas

Sentirse frustrado por pretender alcanzar metas excesivamente difíciles favorece que aparezca la baja autoestima. El motivo es más simple de lo que parece; si con frecuencia vemos que a pesar de nuestros esfuerzos no conseguimos aquello que queríamos obtener, eso hace que nos sintamos más pequeños que el entorno en el que vimos, el cual pasa a parecernos hostil. Llevaremos a centrar nuestra atención en ese supuesto fracaso, y no en los matices acerca de por qué nos propusimos esa meta en primer lugar o por qué no valoramos bien nuestras posibilidades. Eso no significa que no seamos ambiciosos, significa que debemos poner cuidado a la hora de sopesar nuestras posibilidades y considerar si nos falta preparación o medios materiales para aspirar a conseguir algo.





2 No te compares con los demás

Compararse con los demás nos lleva a caer en un círculo vicioso; una vez que hemos entrado en esa mentalidad competitiva, es difícil detenerse. La obsesión por querer superar a los demás es capaz de impedirnos disfrutar de nuestros logros sin pasar a sentir malestar por seguir estando “por debajo” de alguien que nos supera en cierta habilidad.





3 Aprecia tus cualidades

Otra de las sugerencias más útiles para dejar de tener baja autoestima y amarse a uno mismo es pararse a pensar en nuestros méritos y nuestros logros cuando alcanzamos uno que sea significativo para nosotros.





Otras orientaciones para mejorar el autoconcepto

Trátate con cariño y mira la vida de forma positiva

Practica Mindfulness.

Haz críticas constructivas hacia ti mismo.

Regálate tiempo.

Realiza actividad física.

Intenta ser asertivo.





Buscando ayuda para aprender a quererte a ti mismo

Si detectas que tienes un problema de autoestima serio y lo anterior no ha funcionado, es necesario que lo soluciones lo antes posible porque no tienes que seguir sufriendo más tiempo. Así que, en vez de esconderte y mirar para otro lado, puedes:

Hablar con tus familiares o amigos íntimos.

Hablar con tu médico de cabecera para que aconseje qué debes hacer.

Acudir a psicoterapia cognitiva-conductual con un neuropsicólogo.





¿Por qué me siento inferior al resto?





Cómo hemos visto antes, si me siento inferior a los demás, es porque el proceso de establecimiento de la autoestima se ha visto accidentado en algún punto.





1 Actitud pesimista

La actitud pesimista es como una enredadera que se va haciendo más larga y fuerte a medida que pasa el tiempo y no se buscan maneras de afrontamiento adaptativas para esta disfuncionalidad del pensamiento. Este tipo de actitudes se van traspasando de unas personas a otras. Si hemos crecido en un ambiente pesimista, es probable que de mayores tendamos a adoptar esta mentalidad. Pero nunca es demasiado tarde para romper con ese círculo negativo.





2 Conducta exagerada

Cuando exageramos las situaciones negativas de nuestra vida, estamos preparando el terreno para que nos sintamos sobrepasados por situaciones que realmente podríamos gestionar. Pensar que todas las cosas malas nos suceden a nosotros, o que siempre salimos desfavorecidos de cualquier evento, nos pone en una condición de minusvalía emocional. Debemos evitar esta situación inmediatamente; es importante comprender que las cosas que nos pasen no siempre serán desagradables. Lo malo es temporal, y siempre vendrán momentos mejores en la medida que seamos capaces de cambiar nuestro pensamiento exagerado.





3 Comparaciones constantes

Las personas que pasan demasiado tiempo comparándose con otras personas suelen tener un mayor grado de inseguridad en sí mismas, y por lo tanto sienten que están a la sombra de los demás. Es común que el resultado que saquen de las comparaciones es que los otros son mejores que ellos. Compararse con otras personas puede servir para aprender y tomar ciertos aspectos positivos de otros, pero no deberíamos hacerlo de manera obsesiva; cada quien es distinto y posee unas capacidades únicas.





4 La envidia

La envidia es un sentimiento nocivo para cualquier persona, dado que favorece que surja la angustia. Debes protegerte ante la posibilidad de sentir envidia. Céntrate en vos y en las virtudes que tienes, úsalas para construir un puente hacia tus metas, sin que los logros de los demás te nublen la vista de tus propias capacidades. Se tú quien influya sobre el entorno, y no dejes que lo que sucede a tu alrededor te afecte de manera determinante.





5 La necesidad de aprobación

Cuando invertimos muchos recursos en tratar de agradar a los demás, inevitablemente nos estamos olvidando de nosotros mismos en el proceso. Esta situación traerá como consecuencia que jamás nos sintamos conformes con lo que hacemos, teniendo en cuenta que no siempre se puede ser capaz de agradar a todo el mundo. Lo ideal es mantener tu esencia, siempre con educación ante los demás, pero nunca con alabanzas excesivas.













¿Cómo superar el sentimiento de inferioridad?





1 Toma conciencia de que nadie es perfecto

El primer paso es mentalizarse de que ninguna persona es absolutamente buena en todo, y que así como vos tienes cosas que puedes mejorar, todos las tienen. Únicamente es una labor personal, de cada quien, hacerse cargo de ser la mejor versión de uno mismo.





2 Interpreta el fracaso como una oportunidad

Cambiar la percepción que tenemos de nuestros fracasos nos acerca a una mayor comprensión de nuestras capacidades. En lugar de deprimirte por haber fallado en algo, evalúa el por qué fallaste y aprende de los errores cometidos. Ve los fallos como oportunidades valiosas de aprender y conocerte mejor a ti mismo.





3 Encuentra tus virtudes

En caso de que aún no tengas claros cuáles son tus virtudes, debes tomarte el tiempo necesario para buscarlas y encontrarlas. Es completamente imposible que no existan virtudes en ti, enfócate en descubrir lo que disfrutas hacer y lo que se te da bien.





4 Evita la persistencia irracional

Acá me refiero a ser capaces de aceptar que no siempre vamos a ser los mejores en las cosas que nos gustan. En lugar de sentir frustración por este hecho, comienza por hacer las cosas sin la necesidad irracional de ser el mejor en ellas, y hazlas porque disfrutas del proceso.





5 No odies tus defectos

Ten en cuenta que los defectos de cada uno de nosotros nos hacen distintos a los demás, por tanto son una parte importante de nosotros mismos, con la que debemos aprender a convivir el resto de nuestras vidas de una manera adaptativa. Lo ideal es reconocer y aceptar nuestras limitaciones sin que estas nos quiten el sueño, siempre tratando de mejorar nuestros puntos débiles, pero entendiendo que no somos menos que ninguna otra persona por no ser tan buenos en algo.





6 Equilibra virtudes y defectos

Este equilibrio se refiere a que en lugar de destinar todos tus recursos en tratar de mejorar tus defectos, también seas capaz de ponerte manos a la obra para seguir mejorando en las cosas que se te dan con facilidad. En otras palabras, enfócate más en tu potencialidad y no tanto en tus defectos. l